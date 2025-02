Fonseca ganha 31 posições após título em Buenos Aires e vira top 70 mundial

O título do ATP 250 de Buenos Aires, conquistado neste domingo, fez o brasileiro João Fonseca dar um salto considerável no ranking da ATP. Na 99ª posição até o início da competição na Argentina, o carioca de apenas 18 anos ganhou 31 posições, confirmou o seu bom momento neste início de temporada e agora é o 68º do mundo.

Com o troféu que faturou ao derrotar Francisco Cerúndolo, ele chegou a 850 pontos na lista da entidade e já encara um novo desafio nesta semana: o Rio Open. Por ter chegado às quartas de final da última edição da competição, Fonseca vai defender 100 pontos. No caso de superar a sua performance (atingir uma semifinal), ele já vai melhorar a sua pontuação.

No caso de um novo título e dependendo de uma combinação de resultados, João Fonseca teria a possibilidade de até mesmo vislumbrar um lugar entre os Top 50. A sua estreia no Rio é contra o francês Alexandre Müller.

Número 1 do País, ele tem a companhia de mais dois brasileiros que estão qualificados entre os cem melhores competidores da ATP. Thiago Wild ganhou duas posições e ocupa agora o 75º lugar. Thiago Monteiro manteve o mesmo posto e é o 99º.

Depois de competirem na capital argentina, o trio de brasileiros estará no Rio Open, maior torneio da América do Sul, a ser disputado a partir desta segunda-feira, no Jockey Club Brasileiro. A competição carioca tem maior importância no circuito por ser de nível ATP 500, superior ao ATP 250 da Argentina.

No Top 10 masculino a principal mudança é a troca de posições entre Alex de Minaur e Daniil Medvedev. O russo somou 200 pontos e pulou do oitavo lugar para a sexta colocação, fazendo o australiano ocupar agora o oitavo posto. Djokovic se manteve em sétimo. Sinner, afastado por três meses em função de uma suspensão por doping, continua em primeiro, seguido por Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Taylor Fritz e Casper Ruud fechando a lista dos cinco melhores.

No feminino, Beatriz Haddad Maia sustentou o 16º lugar na lista da WTA. No Top 10, a liderança do ranking continua com Aryna Sabalenka (8.966), seguida pela polonesa Iga Swiatek (8.160). A americana Coco Gauff vem em terceiro com a italiana Jasmine Paolini em quarto e Jessica Pegula, dos Estados Unidos, em quinto lugar.

Confira a lista dos 10 melhores no masculino:

1º - Jannik Sinner (ITA), 11.330 pontos

2º - Alexander Zverev (ALE), 8.135

3º - Carlos Alcaraz (ESP), 7.410

4º - Taylor Fritz (EUA), 4.900

5º - Casper Ruud (NOR), 4.480

6º - Daniil Medvedev (RUS), 3.930

7º - Novak Djokovic (SER), 3.900

8º - Alex de Minaur (AUS), 3.735

9º - Tommy Paul (EUA), 3.280

10º - Andrey Rublev (RUS), 3.220

Confira o Top 10 feminino:

1º - Aryna Sabalenka (BEL), 8.966 pontos

2º - Iga Swiatek (POL), 8.160

3º - Coco Gauff (EUA), 6.538

4º - Jasmine Paolini (ITA), 5.398

5º - Jessica Pegula (EUA), 5.076

6º - Madison Keys (EUA), 4.680

7º - Elena Rybakina (CAS), 4.153

8º - Qinwen Zheng (CHN), 3.985

9º - Emma Navarro (EUA), 3.649

10º - Paula Badosa (ESP), 3.588