Palavra do Leitor - 17 de fevereiro de 2025

Na Harvard

‘Serra é aceito para curso de gestão pública na universidade Harvard’ (Política, dia 11). Parabéns ao ex-prefeito de Sano André Paulo Serra (PSDB) pela boa gestão da cidade durante seus oito anos de mandato, de 2017 a 2024. Ele conseguiu equalizar as finanças da Prefeitura, que tinha uma dívida de longo prazo de R$ 4 bilhões e de curto prazo de R$ 320 milhões herdadas de governos anteriores, um desastre. Hoje, a dívida de longo prazo caiu para R$ 1,6 bilhão, que não é pouco, através de um programa de terceirização dos serviços de água e esgoto para a Sabesp e programas de redução de débitos com precatórios entre outras medidas. Conseguiu também zerar as dívidas de curto prazo com fornecedores de uniformes escolares e salários de médicos, cortando número de secretarias e eliminando carros oficiais entre outras medidas. Com este bom desempenho, ele foi aceito no curso de Financiamento de Infraestrutura, Regulação e Gestão na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, uma das mais renomadas do planeta. Que tire bom proveito deste curso, aprimore-se como gestor e continue prestando bons serviços para alcançar voos mais altos e contribuir para um Brasil melhor.

Mauri Fontes

Santo André





Refeições na cadeia

De fato, 12 horas de intervalo de uma refeição a outra soa absurdo, independentemente se a pessoa cumpre pena ou não. Servir refeições para encarcerados virou uma mina de dinheiro. O governo federal não tem uma auditoria séria para separar o joio do trigo, ou o caco de vidro da areia.Uma coisa tem ser acertada, nem tanto ao céu ou ao inferno. Um garupa de moto tirar a vida de um ciclista, mesmo este não esboçando reação, é um pouco de mais. Este sim merece ser alimentado a cada 24 horas numa semana de sete dias. Tem que se estimular a cozinha dentro dos presídios. Arroz, feijão, abobrinha, chuchu, salsicha, ovo. Não estamos na Venezuela nem na Coreia do Norte. E ainda não temos Gulags.

João Camargo

Capital

PT, 45 anos

‘PT celebra 45 anos durante sessão solene na Câmara são-bernardense’ (Política, dia 14). Você sabia que esse maldito governo criou mais 10 ministérios? Cada ministério funciona com no mínimo 400 empregados, onde a maioria esmagadora é indicada com salários enormes. Só essa jogada deu um cabide direto de empregos a mais de 4.000 pessoas com salários altíssimos, e, de uma forma geral, o PT indicou mais de 20 mil pessoas para cargos e salários pagos por nós. O maior rombo de cabide de emprego já feito nesse País.

Bruno Rauseo

do Instagram

Trânsito em S.Bernardo – 1

‘Avenida Lions, em São Bernardo, receberá faixa azul para motos’ (Setecidades, dia 15). Tem de ter uma placa dizendo que no radar de 60 km/h não precisa passar a 20 ou 30 km/h. Não ganha bônus, só faz o trânsito parar.

Sergio Rodrigo Pinareli

do Instagram

Trânsito em S.Bernardo – 2

São Bernardo precisa fazer uma revisão geral no trânsito. De manhã se levam 35 minutos para andar 6 quilômetros. Está muito complicado.

Carlos Sandrini

do Instagram

PEC do Andador

Em 2015 a PEC da Bengala aumentou de 70 para 75 anos a aposentadoria compulsória dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Se aprovada, uma nova PEC aumentará de 75 para 80 anos a aposentadoria. A PEC vem sendo chamada de PEC do Andador. Definitivamente, esse não é um País sério.

Izabel Avallone

Capital