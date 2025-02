Empresa ergue torre de 120 metros para transmissão de energia

Uma estrutura metálica com 120 metros de altura faz parte da paisagem do entorno da Represa Billings. Trata-se de uma das maiores torres de transmissão de energia do Estado de São Paulo que faz parte do Projeto Riacho Grande, que contempla a construção de 44,6 quilômetros de linhas de transmissão subterrâneas, nove quilômetros de linhas aéreas, uma nova subestação em São Caetano e a ampliação de duas existentes (Miguel Reale e Sul).

A ISA Energia Brasil, que até novembro do ano passado se chamava ISA CTEEP é a responsável pela obra, que tem investimento na casa de R$ 1 bilhão, com a geração de 2.000 empregos.

A empresa obteve licença de operação, emitida pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) para a construção da linha aérea, que será responsável por interligar três subestações (São Caetano do Sul, Ibiúna e Tijuco Preto), com passagem pelos municípios de Santo André e São Bernardo, permitindo que a cidade de São Caetano seja abastecida pela geração da usina hidrelétrica de Itaipu, a maior da América Latina.

Para reduzir ao máximo a interferência das linhas de transmissão no meio ambiente e infraestruturas existentes, a companhia adotou alguns métodos construtivos como o alteamento de torres, áreas reduzidas de trabalho e uso de guindastes, além de realizar estudos e estratégias para definição de traçados.

Por isso foi construída uma das maiores torres de transmissão do Estado de São Paulo, que tem cerca de 120 metros de altura e 100 toneladas. O equipamento corresponde a um prédio de aproximadamente 30 andare. Como referência, a estrutura é comparável em altura ao Edifício Copan, monumento histórico de São Paulo que possui 115 metros.

GIGANTE

Na última semana, com o avanço das obras, a ISA Energia iniciou instalação do maior transformador de potência em volume de sua história na Subestação São Caetano, que etá em construção. O equipamento vai proporcionar aumento na capacidade de atendimento de energia pelos próximos 30 anos, o que beneficiará cerca de 2 milhões de pessoas.

Com potência de 400 MVA, o equipamento foi desenvolvido especialmente para atender as necessidades da região, garantindo uma operação silenciosa – mesmo funcionando em sua capacidade máxima no período noturno.

São três máquinas que ocupam uma área total de 600 metros quadrados, o equivalente a três quadras de tênis. Apesar de sua magnitude, a região altamente urbanizada, os equipamentos possuem tecnologias de compactação que reduzem em cerca de 60% o espaço ocupado frente às tecnologias tradicionais.

“O Projeto Riacho Grande representará um marco para a integração do sistema elétrico da Grande São Paulo, proporcionando maior confiabilidade e disponibilidade no abastecimento de energia. A interligação das subestações, que vão operar em uma configuração de ‘anel’, garantirá redundância de carga e maior segurança no fornecimento. Com a ampliação da rede de transmissão, o empreendimento também vai possibilitar a expansão dos negócios na região, impulsionando o crescimento econômico local”, afirma Dayron Urrego, diretor de projetos da ISA.