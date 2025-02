João Fonseca bate número 1 da Argentina e leva título em Buenos Aires

O brasileiro João Fonseca confirmou a ascensão meteórica na carreira ao garantir neste domingo (16) o título do ATP de Buenos Aires. O tenista carioca teve de superar a torcida local e o melhor argentino da atualidade, Francisco Cerúndolo, 28º do ranking, para levantar a taça. Foi a primeira conquista do atleta no circuito principal da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), o que fez com que desses um salto de 31 posições na classificação mundial – é o 68º agora.





Com a vitória por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/1) em uma hora e 45 minutos de jogo, Fonseca se tornou, aos 18 anos, cinco meses e 26 dias, o mais jovem sul-americano a conquistar um título na era ATP Tour (a partir de 1990). Ele também entrou no top 10 dos mais jovens campeões e tirou da lista o norte-americano Pete Sampras, ex-número um do mundo e ex-recordista de títulos de Grand Slams. Entre os integrantes desta relação estão o australiano Lleyton Hewitt, o ucraniano Andrei Medvedev, o japonês Kei Nishikori, os espanhóis Rafael Nadal e Carlos Alcaraz.





Agora, João Fonseca volta ao Brasil. Ele vai jogar nas quadras do Jockey Club Brasileiro na disputa do Rio Open. A estreia será contra o francês Alexandre Muller, 58º do ranking.