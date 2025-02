Homem é preso em São Bernardo após fugir da PM e atropelar pedestre

Um motociclista foragido da Justiça, identificado como Leonardo de Melo Soarex, 33 anos, foi preso na manhã deste domingo em São Bernardo, após desobedecer a uma ordem de parada da Polícia Militar e atropelar uma mulher na Rua Grécia, no bairro Independência. As informações são SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Em nota enviada ao Diário, a SSP informou que as equipes estavam em patrulhamento pela Avenida Castelo Branco quando avistaram dois homens em uma moto sem emplacamento. Além disso, ambos estavam sem capacete.

O motociclista não obedeceu à ordem de parada da PM, dando início a uma perseguição. Na fuga ele atropelou a pedestre Lourdes José de Melo, 55, na esquina da Avenida Castelo Branco com a Rua Grécia. A mulher foi socorrida pelo SAMU e levada ao hospital.

Os dois suspeitos tentaram fugir a pé, mas foram contidos. “Conforme apurado, o garupa teria pedido ao amigo para obedecer à abordagem, uma vez que a moto estava em seu nome e sem irregularidades. O condutor, porém, fugiu por saber que tinha um mandado de prisão em aberto”, disse a SSP.

Devido à queda, o motociclista precisou de atendimento médico e, após ser liberado, foi encaminhado ao 3° Distrito Policial de São Bernardo, onde permaneceu preso. A moto utilizada na fuga foi apreendida. O caso foi registrado como captura de procurado, desobediência, dirigir sem habilitação e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.