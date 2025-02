João Fonseca é campeão em Buenos Aires, confirma rápida ascensão e atinge marcas de precocidade

Na chamada Catedral do tênis argentino, o brasileiro João Fonseca enfrentou neste domingo a torcida e o melhor jogador local da atualidade, Francisco Cerúndolo, 28º do ranking, e demonstrando personalidade conquistou seu primeiro título do circuito principal da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), confirmando sua ascensão meteórica, atingindo várias marcas de precocidade e dando um salto de 31 posições no ranking mundial.

Ao vencer Cerúndolo por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/1) em 1h45min, Fonseca se tornou, aos 18 anos, cinco meses e 26 dias, o mais jovem sul-americano a conquistar um título na era ATP Tour (a partir de 1990). Ele também entrou no top 10 dos mais jovens campeões e tirou da lista o americano Pete Sampras, ex-número um do mundo e ex-recordista de títulos de Grand Slams. Entre os integrantes desta relação estão o australiano Lleyton Hewitt, o ucraniano Andrei Medvedev, o japonês Kei Nishikori, os espanhóis Rafael Nadal e Carlos Alcaraz e o norte-americano Michael Chang, que alcançaram ao menos a quarta posição no ranking.

Cerúndolo, aos 26 anos, é muito mais experiente do que o brasileiro. Ele já foi o 19º do mundo e, com três títulos e outras duas finais no currículo, disputou neste domingo sua 200ª partida no circuito, enquanto Fonseca jogou apenas pela 27ª vez em eventos deste porte. Com o título, ele avançou 31 posições no ranking e aparece nesta segunda-feira no 68º posto, o melhor brasileiro no ranking.

Há menos de um ano, Fonseca conquistou sua primeira vitória no circuito principal da ATP ao aproveitar muito bem o convite oferecido pelo Rio Open e chegar às quartas de final do evento, derrotado pelo argentino Mariano Navone, rival que foi eliminado pelo brasileiro nesta semana na capital argentina. Na ocasião, Fonseca era apenas o 655º colocado do ranking mundial.

A rápida ascensão provoca admiração no mundo do tênis. O britânico Andy Murray se manifestou neste domingo, antes da final, na expectativa por um possível encontro entre João e Alcaraz, que já foi número um do mundo e atualmente ocupa a terceira posição no ranking. "Estou ansioso pelo primeiro jogo de Fonseca x Alcaraz", escreveu nas redes sociais o ex-tenista, dono de três títulos de Grand Slam e de duas medalhas olímpicas de ouro na carreira.

Apesar de fazer sua estreia em decisões, Fonseca começou a partida pressionando e quebrando o saque do rival logo no game inicial. Teve o serviço derrubado logo na sequência, mas apresentou de cara suas credenciais. A pequena torcida brasileira na quadra central do Buenos Aires Lawn Tennis Club se animou e entoou o coro "João, Fonseca", mas foi logo rechaçada pelo público local.

Ganhando quase metade dos pontos em que não tinha o saque (48%), o brasileiro voltou a quebrar o serviço de Cerúndolo no sétimo game, abrindo 4 a 3. Alternando bem as jogadas, incluindo bolas curtas e subidas à rede, Fonseca venceu o primeiro set por 6/4, fechando a disputa com um ace.

No segundo set, a primeira quebra aconteceu no quinto game e foi favorável ao brasileiro, quando Cerúndolo mandou uma cruzada para fora e viu o rival abrir 3 a 2. Fonseca teve o saque para garantir o título no décimo game, mas Cerúndolo devolveu a quebra e voltou para o jogo com 5 a 5.

O brasileiro demonstrou não ter se abatido com o revés e conseguiu nova vitória no serviço do adversário e mais uma oportunidade para sacar para o campeonato. Mais uma vez, o brasileiro sentiu dificuldade para fechar o jogo e Cerúndolo levou o jogo para o tie-break. No desempate, Fonseca logo abriu 4 a 0 e só precisou administrar a vantagem para marcar 7/1 e festejar seu primeiro título deitado no saibro.

Agora, João Fonseca joga no Brasil. Ele volta às quadras do Jockey Club Brasileiro para a disputa do Rio Open e estreia contra o francês Alexandre Muller, 58º do ranking. Parte da gira latino-americana no saibro, o evento no Rio reúne vários tenistas que estiveram em Buenos Aires, incluindo três dos quatro argentinos batidos por Fonseca na campanha de seu primeiro título.