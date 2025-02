Azulão desperdiça chance de encostar no líder da Série A-4

O São Caetano desperdiçou neste domingo (16) a chance de se aproximar da liderança da Série A-4 do Paulista. Em duelo disputado no Estádio Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga, o Azulão ficou nos 3 a 3 com a Matonense, em confronto válido pela sétima rodada.

Vice-líder, com 13 pontos, a equipe do Grande ABC perdeu a oportunidade de encostar no Paulista, líder, com 18, que acabou derrotado (3 a 1) pelo União Agrícola Barbarense (quinto, com 11), em Jundiaí.

O resultado confirma a fase irregular do São Caetano, que, na rodada anterior, havia superado o Araçatuba, por 3 a 0, no Anacleto Campanella, e, uma antes, tinha perdido (1 a 0) para o Vocem, antepenúltimo colocado, com seis pontos, em Assis.

Neste domingo, a Matonense foi para o segundo tempo com vitória parcial por 2 a 0, gols de Cristiano e Fernandinho, respectivamente, aos 11 minutos e aos 28 da primeira etapa.

O Azulão reagiu com Maurício Mendes, aos 29 minutos do segundo tempo, mas viu Bolt ampliar (3 a 1) para os donos da casa já nos acréscimos, aos 46. Os visitantes não se deram por vencidos, se atiraram ao ataque e chegaram ao empate em pouco mais de um minuto: Amaral diminuiu aos 51 e Fábio Azevedo, um dos artilheiros da competição, com sete gols, deixou o dele mais uma vez.

O São Caetano volta a campo na quarta-feira, às 20h, no Anacleto Campanella, para encarar o Colorado Caieiras, décimo colocado, com nove pontos.