São Caetano abre na segunda inscrições para Instituto Mauá de Tecnologia

A Prefeitura de São Caetano, por meio da Secretaria de Educação, abre na próxima segunda-feira (17) as inscrições para o programa municipal de bolsas de estudo no Instituto Mauá de Tecnologia para o ano de 2025. Os interessados em concorrer às bolsas devem atender a requisitos como ser morador de São Caetano há mais de dois anos, estar matriculado em um curso de graduação no campus São Caetano do Instituto Mauá de Tecnologia, não ter sido reprovado no ano anterior e ter renda familiar de até 20 salários mínimos.

As inscrições serão realizadas exclusivamente on-line, no período de 17 a 23 de fevereiro, por meio do Portal da Educação www.inscricoes.saocaetanodosul.sp.gov.br/apoiobolsa.php. Após o preenchimento do formulário, os candidatos deverão enviar a documentação digitalizada, que inclui documentos pessoais, comprovantes de residência, de renda e escolar.

A lista dos alunos contemplados será divulgada até o dia 25 de abril, no site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e no próprio campus da Mauá (Praça Mauá 1, Bairro Mauá). Os candidatos que desejarem interpor recurso poderão fazê-lo em até sete dias úteis após a publicação dos resultados, por meio de requerimento enviado à Comissão de Seleção. A bolsa poderá ser cancelada em casos como a aquisição de capacidade financeira suficiente para manter os estudos, desistência do curso, reprovação, falsidade nas informações fornecidas ou acumulação de bolsas de estudo.

A Secretaria de Educação ressalta que a inscrição implica aceitação das normas do edital e que a falta de documentação ou descumprimento dos prazos levará ao indeferimento do pedido. A Comissão de Seleção poderá convocar candidatos para entrevistas ou visitas domiciliares, se necessário.

Para mais informações, os interessados podem acessar o edital completo no site da Prefeitura de São Caetano ou entrar em contato pelos e-mails graduar@saocaetanodosul.sp.gov.br ou programaseducacionais@scseduca.com.br.