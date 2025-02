São Caetano viaja quase 350 km para encarar lanterna da A-4

O São Caetano promete se manter entre os líderes da Série A-4 após a sétima rodada. Isso porque, às 10h de hoje, vai pegar a Matonense, lanterna.

Os adversários não venceram, nem mesmo empataram na A-4. São 16 gols sofridos e nenhum marcado, além de, em três das seis rodadas disputadas, ter sido derrotada por três ou mais gols de diferença.

Enquanto isso, o Azulão briga no G-8, entre as primeiras posições, com 12 pontos. Além disso, o time confia no atacante Fábio Azevedo, um dos artilheiros do torneio, com seis gols, para impor mais uma goleada ao time de Matão.

A única desvantagem do São Caetano pode ser o desgaste do elenco após a viagem de quase 350 quilômetros a Taquaritinga, onde ocorrerá a partida.