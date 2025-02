Água Santa joga pela vida no Paulistão contra Santos

Na reta final da fase de grupos do Paulistão, cada ponto contra para o Água Santa na briga contra o rebaixamento à Série A-2. Hoje, o Netuno tem difícil compromisso contra o Santos, às 20h30, na Vila Belmiro.

Com dois empates seguidos e sem vitórias nos últimos quatro jogos, o time de Diadema espera surpreender o Peixe, que também chega em fase complicada no campeonato. O Alvinegro não venceu nas últimas três rodadas.

Após sair temporariamente da zona de rebaixamento com o empate sem gols contra a Portuguesa, na última rodada, o Água Santa já retomou a pior campanha no Estadual e, com seis pontos, na lanterna do Grupo C, o time é melhor apenas do que a Inter de Limeira pelos critérios de desempate.

A partida também é de extrema importância para o Peixe, que, neste momento, está fora do G-2 da Chave B, com nove pontos.