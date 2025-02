Choque-Rei pode complicar futuro dos clubes no Estadual

O Allianz Parque será palco hoje de clássico entre dois clubes – Palmeiras e São Paulo que não iniciaram 2025 da melhor forma e precisam da vitória para comprovar a recuperação no Paulistão. A bola rola a partir das 18h30.

Com 16 pontos, o Alviverde pecou nas primeiras rodadas do Estadual, e agora luta para assegurar uma vaga no G-2 do Grupo D. O Verdão é terceiro colocado, e uma derrota pode complicar o atual tricampeão estadual na briga por um lugar nas quartas de final. O técnico Abel Ferreira conta com a confiança da diretoria, e terá a volta de Estêvão à equipe.

Já pelo lado do São Paulo, mesmo com uma pontuação menor (15), o time é líder da Chave B e tem na mão a classificação à segunda fase.

Mas a vida do Tricolor não anda fácil. O desempenho recente do clube não agrada à torcida, e uma derrota no jogo de hoje pode complicar a sequência de Zubeldía no comando técnico.<TL>