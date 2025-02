Perto da vaga, Tigre tem jogo importante diante do Guarani

Perto de confirmar a classificação ao mata-mata do Paulistão, o São Bernardo FC tem importante confronto com o Guarani, às 16h, no Estádio 1º de Maio.

Apesar da boa fase e da liderança do Grupo D, com 19 pontos, o Tigre ainda corre riscos. Isso porque Ponte Preta e Palmeiras também fazem boas campanhas no Estadual e podem roubar a vaga do Aurinegro.

"Nosso grupo, mais uma vez, alcança uma pontuação entre os concorrentes que nos obrigará a manter a disciplina, a concentração e o foco em altíssimo nível. Diante do Guarani não será diferente”, destaca o técnico Ricardo Catalá.

O treinador também frisa o momento do adversário, que chega com 11 pontos, brigando diretamente por uma vaga na próxima fase entre os times da Chave C.