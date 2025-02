Teatro Municipal de Santo André recebe espetáculo ‘Tom na Fazenda’

O Teatro Municipal Maestro Flavio Florence recebe, hoje, o espetáculo Tom na Fazenda, que traz no elenco a atriz Denise Del Vecchio e o ator Armando Babaioff. Depois de uma turnê de cinco meses na Europa, a peça fecha hoje (18h) a terceira apresentação em Santo André. Os ingressos custam R$ 120 a inteira e R$ 60 a meia-entrada, e podem ser adquiridos na plataforma Sympla ou presencialmente na livraria Poesia e Arte (Rua Elisa Fláquer, 58 – Centro)

Na estrada há 8 anos, Tom na Fazenda já contabiliza 450 apresentações que mobilizaram público de mais de 100 mil pessoas em diversos países, como França, Canadá, Suíça e Bélgica, além do Brasil. A peça foi escrita por Michel Marc Bouchard, com direção de Rodrigo Portella. O elenco tem ainda Iano Salomão e Camila Nhary.

Visceral e potente, o espetáculo conta a história de Tom, um rapaz da cidade que, após a morte de seu companheiro, viaja para uma fazenda, no interior rural, para uma última despedida no funeral da família. Lá, ele conhece a mãe do seu companheiro falecido, que desconhece a orientação sexual de seu filho, e seu irmão, um camponês viril e violento, que insiste pela violência que Tom esconda o relacionamento de sua mãe enlutada.

No ambiente rural austero da fazenda, Tom é envolvido em trama de mentiras criada pelo irmão do morto. A fazenda, aos poucos, vira cenário de um jogo perigoso e, quanto mais os personagens se aproximam, maior a sombra de suas contradições.