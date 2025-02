Alunos de Ribeirão Pires levam talento a São Paulo

Alunos da Emarp (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires) foram aprovados no processo seletivo da Escola Municipal de Música de São Paulo – Fundação Theatro Municipal, referência no ensino musical no Brasil e na América Latina. Os alunos fazem parte do Núcleo de Música mantido pela Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Cultura. “É uma grande alegria para nós acompanhar o sucesso destes alunos, que seguem para uma nova fase. Parabéns a todos, às equipes da Emarp e às famílias que são fundamentais para essa conquista”, disse a secretária de Cultura, Rosí Ribeiro de Marco.

Um dos destaques é Mateus Kawanishi, 10 anos, aluno de piano da professora da Emarp, Leidiane Cordeiro. Emocionada, Rafaela, mãe do pequeno pianista, contou que ele iniciou as aulas na Emarp em 2023. “Com a ajuda da professora conseguimos perceber que Mateus tem talento para o piano. É uma mistura de emoções nesse novo ciclo que está por vir”, disse Rafaela.

O estudante Enrico Bicalho, que toca clarinete, contou que, além do suporte da família, o acompanhamento pedagógico que recebeu na escola foi essencial para sua aprovação “Participar deste processo foi bem desafiador e será início de um sonho”, contou Enrico, que continuará fazendo parte do corpo de música da Banda Sinfônica da Emarp.

“Comecei frequentar as aulas oferecidas pela Prefeitura com 12 anos e mesmo sendo aprovado em São Paulo continuarei na Banda da Emarp, pois aqui há ótimos profissionais, comprometidos. Quero me profissionalizar na música, ter muito reconhecimento e servir de inspiração para outras pessoas”, ressaltou Enrico ao lado do seu professor Lucas Henrique do Nascimento.

Rafaela Veloso, 15 anos, estuda violão erudito com o professor da Emarp Mauro Ricci e também é uma das aprovadas na Escola Municipal de São Paulo e na Escola de Música do Estado de São Paulo Tom Jobim. “Foi um processo de muita dedicação, esforço e estudo. Têm sido uma experiência incrível e única”, disse. A aluna ama violão e terá ainda mais disciplina nos estudos.

“Estou muito feliz. Agradeço primeiramente a Deus, ao meu professor e a minha mãe que é a minha maior fã, pois está sempre me incentivando. Quero ser uma aluna excepcional nesta nova fase”, comentou Rafaela.