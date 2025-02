Rubio encontra Netanyahu em sua primeira viagem ao Oriente Médio como Secretário dos EUA

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, se encontra com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, neste domingo, em Israel, em sua primeira visita ao Oriente Médio como principal diplomata americano. Rubio também visitará os Emirados Árabes e a Arábia Saudita, mas não irá à Jordânia, ao Catar e ao Egito.

A viagem acontece poucos dias após o presidente dos EUA, Donald Trump, sugerir a transferência da população palestina da Faixa de Gaza para outros países e a reconstrução do local sob propriedade americana. O plano do republicano agradou aos israelenses, mas foi rejeitado por outros líderes árabes, que estão buscando uma contraproposta.

Neste domingo, o Ministério da Defesa de Israel afirmou que recebeu uma remessa de munições dos Estados Unidos. O governo americano anterior, de Joe Biden, havia interrompido esse tipo de envio devido a preocupações com vítimas civis em Gaza. O cessar-fogo entre Israel e Hamas se mantém, apesar do ataque israelense no sul da região, nesta manhã.