Desistir da aposentadoria pode ser vantajoso para o trabalhador

A aposentadoria automática é um mecanismo utilizado pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e que facilita a vida de seus segurados. Nesse processo, o órgão identifica que a pessoa preenche todos os requisitos necessários para se aposentar e, automaticamente, encaminha a concessão do benefício. Inicialmente, esse sistema foi implementado apenas para a aposentadoria por idade, mas atualmente também se aplica à aposentadoria por tempo de contribuição.

E segundo os especialistas em Direito Previdenciário, é mais comum do que se imagina a concessão automática de aposentadorias no Brasil, sem que o segurado tenha feito um pedido formal. Embora essa prática pareça facilitar a vida do trabalhador, muitas vezes ela resulta em um benefício com valor inferior ao esperado. No entanto, há uma solução para esse problema: a desistência da aposentadoria.

O segurado tem o direito de recusar o benefício e aguardar um valor mais vantajoso, desde que não tenha sacado os valores depositados pelo INSS, nem os recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) ou do PIS (Programa de Integração Social). Essa possibilidade existe mesmo quando a concessão ocorre a pedido do próprio segurado.

“A desistência acontece quando o segurado não concorda com o valor calculado pelo INSS. O processo pode ser feito on-line pelo site ou aplicativo Meu INSS. Para isso, é necessário apresentar uma declaração da Caixa Econômica Federal informando que não houve saques de PIS e FGTS, além de não ter retirado os valores depositados pelo INSS”, explica João Badari, advogado especialista em Direito Previdenciário e sócio do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados.

A principal regra para quem deseja cancelar a aposentadoria é não movimentar os valores depositados. Isso porque, segundo Badari, uma vez sacado o benefício, o INSS entende que o processo está encerrado e que o segurado deverá receber aquele valor pelo resto da vida. Além disso, mesmo sendo um direito, o pedido de desistência pode ser negado pelo órgão previdenciário, tornando necessária a intervenção do Judiciário.

O advogado Ruslan Stuchi, sócio do escritório Stuchi Advogados, ressalta que é comum o INSS indeferir pedidos de desistência.

“O cancelamento do benefício só se torna possível após um procedimento rigoroso, no qual o INSS deve comprovar qualquer irregularidade. Muitas vezes, o indeferimento ocorre por falhas na análise feita pelos servidores do instituto”, destaca.

Decisão requer planejamento