Saúde em Movimento nos Parques estreia no Celso Daniel

O caminhão do programa Saúde em Movimento em Parques estreou na manhã deste sábado (15) no Parque Celso Daniel, no bairro Jardim, em Santo André. A ação é um desmembramento do programa que existe há um ano e visita os bairros da cidade, oferecendo serviços de saúde. Nesta edição especial, o objetivo é levar atendimentos e orientações para quem quer sair do sedentarismo e aos praticantes de atividades físicas que frequentam os parques do município.

O programa vai contemplar uma área verde a cada fim de semana durante o ano, como os parques Central, Guaraciaba e Antônio Fláquer Ipiranguinha, além de outros. A programação pode ser encontrada no site da Prefeitura de Santo André. No Parque Celso Daniel, uma nova edição está programada para 8 de março, com ações especiais para o Dia da Mulher.

Os profissionais da Secretaria de Saúde oferecem, gratuitamente, avaliações e orientação nutricional, além de dicas para evitar lesões nas práticas esportivas. A população pode aferir pressão, fazer teste de bioimpedância e até realizar uma sessão de auriculoterapia, que por meio de sementes colocadas em pontos estratégicos da orelha ajuda a combater dores, ansiedade e dificuldade para dormir.

“Esse programa está há um ano percorrendo locais perto das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) onde são realizados testes rápidos. Então pensei: por que não fazer nos parques ações de prevenção ao sedentarismo e à obesidade?”, diz a secretária-adjunta de Saúde de Santo André, a médica Kelly Aparecida Pico.

A professora aposentada Maria Lúcia, 85 anos, veio caminhar no parque e aproveitou para fazer auriculoterapia e medir seus níveis de gordura e massa muscular. “Moro em frente ao parque, estou aqui há 61 anos e o parque é o quintal da minha casa”, reflete. Sua filha, a funcionária pública aposentada Maria Luiza, 57, que caminha todos os dias no local, conta que o preparo físico deu estrutura para sua mãe se recuperar rapidamente de um infarto, há cerca de quatro anos.

O engenheiro Odair Bueno Silva, 66, também mora a poucos metros do espaço e pretende aproveitar essa facilidade para ter mais qualidade de vida. “Eu parei há uns três meses, mas agora vou retomar, voltar a fazer exercícios regularmente”, promete. Quem também quer se cuidar é o advogado Cícero Augusto Alves dos Santos, 43. “Fui diagnosticado com um nódulo na tireóide. Agora estou me policiando e cuidando também da alimentação”, destaca.

ORIENTAÇÕES

O educador físico Ricardo Felipe explica aos frequentadores como o alongamento pode ajudar a prevenir lesões na prática de atividades físicas e aplica exercícios de fortalecimento muscular que utilizam o próprio peso do corpo. “Se a pessoa já teve uma lesão, orientamos quais os exercícios mais indicados para cada caso, como musculação e hidroginástica”,completa.

Estar com os exames em dia também é importante para garantir uma prática segura. O médico de família e comunidade João Henrique, que esteve no local aferindo a pressão dos munícipes, alerta para a necessidade de quem tem problemas de pressão, colesterol alto, diabetes, entre outras doenças, de fazer um acompanhamento regular.

“O mais perigoso é o atleta de fim de semana. O recomendado são 150 minutos de atividade física ao longo da semana, não querer fazer tudo só no sábado. Vários fatores interferem nas necessidades, como idade, tabagismo, mas o ideal é atualizar os exames de rotina anualmente nas unidades de saúde”, recomenda ele.

Além de estar com os exames em dia para realizar as práticas de atividades físicas, a nutricionista Steffany Bajak ressalta que uma alimentação saudável é um pilar essencial para quem quer ter qualidade de vida. Ela realizou nos frequentadores do parque o teste de bioimpedância, uma balança que mede peso, massa magra, massa gorda e gordura visceral. “De acordo com parâmetros sabemos se está acima ou abaixo do recomendado. Temos ainda um material educativo que alerta sobre os alimentos que podem gerar gordura visceral, por terem altos índices de açúcar e gordura, e orientamos sobre quais alimentos evitar”, informa ela.