Nova onda de calor fará sensação térmica superar os 40ºC em SP

O Estado de São Paulo e grande parte do País devem enfrentar uma nova onda de calor na próxima semana. Estão previstas temperaturas até 5% acima da média histórica que, para esse período, em São Paulo, é de 24ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na capital paulista, desde o domingo, 16, até quarta-feira, 19, as temperaturas estarão acima de 30ºC.

Na terça-feira, 18, a máxima deve chegar a 33,4ºC, com sensação térmica acima dos 40ºC, segundo dados do Núcleo de Climatologia Aplicada da Universidade de São Paulo (USP).

Entre domingo e quarta-feira, a umidade relativa do ar deve aumentar, o que favorece a maior percepção do calor.

A sensação térmica é a intensidade do frio ou do calor percebida pelo corpo humano. Essa percepção é influenciada, não só pela temperatura externa, mas também pelas condições de umidade e do vento.

Quando a temperatura e a umidade estão altas de forma concomitante, a transpiração não ocorre de forma eficiente, aumentando a sensação de calor percebida pela pessoa.

Conforme o Inmet, a massa de ar quente e seco, que já vem atuando desde os últimos dias em áreas das regiões Sudeste, Sul e Nordeste, ganhará força a partir deste domingo, 16.

A onda de calor atinge inicialmente áreas de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná, estendendo-se posteriormente pelos Estados de Goiás e da Bahia.

Veja as temperaturas máximas previstas pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Ceptec/Inpe) para a Região Metropolitana de São Paulo:

- domingo: 32,2ºC

- segunda-feira: 33,4ºC

- terça-feira: 33,1ºC

- quarta-feira: 31,1ºC

- quinta-feira: 28,1ºC

- sexta-feira: 27,8ºC

Terceira onda de calor no País

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), ocorre uma onda de calor quando as temperaturas máximas diárias ultrapassam em 5ºC ou mais a média mensal durante, no mínimo, cinco dias consecutivos. Essas condições podem abranger uma área ampla e não apenas uma localidade.

Essa deverá ser a terceira onda de calor no País desde o início de 2025. Em janeiro, uma primeira onda aconteceu entre os dias 17 e 23 e, a segunda, entre os dias 2 e 12 de fevereiro, ambas no Rio Grande do Sul.

O calor intenso produzido pela segunda onda chegou a derreter cones de sinalização que estavam sobre o asfalto, em Santa Maria, no interior gaúcho, e levou ao adiamento no início do ano letivo em 2.320 escolas da rede estadual de ensino.

Nas regiões da Grande Porto Alegre, Uruguaiana, Campo Bom, São Gabriel, Camaquã, São Vicente do Sul e Santa Maria, as temperaturas passaram de 40ºC. A sensação térmica chegou aos 50ºC.