Caravana da Saúde deve realizar mais de 8 mil atendimentos no fim de semana

O final de semana será de muito trabalho em São Bernardo. Desde as primeiras horas deste sábado (15) acontece a 2ª Etapa da Caravana da Saúde em sete equipamentos da cidade. A ação, encabeçada pela Secretaria da Saúde, vai realizar atendimentos em 15 especialidades médicas diferentes e na odontologia, com foco em endodontia, simultaneamente.





“Nossa missão é zerar as filas de exame e cirurgia até o dia 1º de julho. Por isso, mutirões como este precisam da adesão das pessoas, que elas compareçam aos procedimentos marcados”, enfatizou o prefeito Marcelo Lima.





O chefe do Executivo municipal, ao lado do secretário de Saúde de São Bernardo, Jean Gorinchteyn, visitaram o Centro Especializado de Reabilitação (CER IV), no Jardim Hollywood. No local, o atendimento é para neurologia infantil. “É um desrespeito total ver essas crianças que estavam esperando três, quatro anos por um neuro. Estamos fazendo uma força-tarefa, com empenho do recurso público para que São Bernardo seja exemplo na saúde e mais, que os profissionais da saúde sejam respeitados e valorizados”, acrescentou Lima.





Além dos CER IV, estão sendo mobilizados neste sábado e domingo (16), outros seis (Policlínica do Centro, o Hospital de Clínicas, o Hospital Municipal de Olhos e os três Centros de Especialidades Odontológicas) diferentes equipamentos de saúde, com uma missão de realizar 8.817 consultas, sendo: 5.664 em 15 especialidades médicas diferentes; 712 consultas odontológicas, com foco em endodontia; 1.632 consultas cirúrgicas, entre cirurgia geral, plástica, vascular, neurocirurgia, pequenas cirurgias e proctologia e 250 cirurgias.





ORGANIZAÇÃO

Todos os departamentos da Secretaria de Saúde estão designados para atuar na grande mobilização de atendimentos, que deve se repetir também nos dias 22 e 23 de fevereiro. “É muito importante que a população acredite nessa ação. Que não achem que é fake news. Recebeu um chamado do atendimento de saúde, marcando sua consulta ou cirurgia, confirme seu agendamento. O prefeito Marcelo Lima determinou que a saúde é prioridade nessa cidade e não vamos deixar ninguém para trás”, acrescentou Dr. Jean.





O sentimento de Mami Seguchi, mãe do pequeno Henrique de 12 anos era de alívio no CER IV. “Meu filho tem síndrome de down e tinha passado aqui, em um neuro com 3 anos. Depois disso, nunca mais foi chamado, sempre na fila, sempre uma desculpa. É um alívio estar aqui hoje. Agradeço à atual gestão por olhar para nós”.





Já na Policlínica do Centro, quem também compartilhou desta sensação foi Fabiana Bispo dos Santos que, há 3 anos esperava por uma consulta com um alergista e, nesta manhã, conseguiu. “Passei por três choques anafiláticos por conta de alguma alergia, quase morri, porque não conseguia uma consulta e ter um encaminhamento para o tratamento. Agora eu posso ficar aliviada que conseguirei o tratamento. Estou muito feliz”.