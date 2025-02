Silva comandará bloco de Carnaval em data única em São Paulo: Será lindo

Em sua sexta edição, o Bloco do Silva acontecerá neste sábado, dia 15, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Desta vez, em formato especial: uma única data, marcando a celebração da música brasileira no Carnaval paulistano.

Desde a estreia, o Bloco do Silva cresceu e se transformou. Inicialmente focado no axé, o repertório evoluiu para abranger uma diversidade de ritmos nacionais.

Ao longo dos anos fui inserindo outras referências da música brasileira que eu amo, como Jorge Ben. Acho que o repertório foi ficando mais eclético, mais abrangente, explicou o cantor.

A decisão de retornar ao bloco foi tomada de última hora, já que Silva havia planejado uma pausa neste ano.

Eu tinha decidido não fazer o Bloco esse ano como fiz nos últimos, várias datas e cidades. Mas quando foi chegando perto, não aguentei e decidi por uma única data em São Paulo, que foi o primeiro lugar que fiz o Bloco e tenho certeza que amanhã será lindo, declarou o artista.

O evento contará com participações especiais, incluindo João Gomes e Mestrinho.

Eu estou muito empolgado para o show especial do João Gomes. Ele é um artista que admiro, uma pessoa com uma energia muito boa e tenho certeza que será demais. O Mestrinho também vai fazer um show amanhã, levando também o forró para o Bloco. Vai ser demais, continuou Silva.

Após o bloco carnavalesco, o cantor afirma que vai descansar um pouco antes de voltar com sua turnê:

Eu tenho uma agenda cheia no Carnaval, vou me apresentar em Salvador, Olinda, Rio, então depois disso vou tirar uns dias para descansar. Depois vou voltar com os shows do meu último álbum Encantado.

Vem Carnaval!