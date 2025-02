GCM de São Caetano usa tecnologia e prende trio por furto em UBS

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul demonstrou, mais uma vez, a eficiência da integração entre tecnologia e ação policial. Na madrugada deste sábado (15/2), dois homens e uma mulher foram presos em flagrante após invadirem e furtarem uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Bairro Santo Antônio.





As câmeras do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) identificaram dois homens invadindo um estabelecimento esportivo particular por volta das 2h. Depois, eles vão em direção ao CISE Moacyr Rodrigues, na Rua Rafael Corrêa Sampaio. A ação criminosa prossegue na UBS João Luiz Pasqual Bonaparte, que faz fundo com o CISE Moacyr Rodrigues.





O CGE alertou as equipes da GCM, informando a rota de fuga dos suspeitos. Com o cerco virtual montado, os indivíduos foram localizados no cruzamento da Avenida Goiás com a Rua Guido Aliberti e as viaturas chegaram no local.





Na abordagem, os GCMs encontraram conexões de bronze das mangueiras de incêndio da UBS em posse dos indivíduos. Diante das evidências, o trio foi conduzido para a Delegacia Sede, onde permaneceu preso por furto qualificado.