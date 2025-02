UPA Centro ganha mais 15 leitos e 46 profissionais da saúde

A população de Diadema passa a contar com mais 15 leitos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro. A cerimônia que oficializou essa expansão aconteceu neste sábado (15/2) e contou com presença do prefeito do município, Taka Yamauchi. No total, a unidade agora disponibiliza à população 60 leitos, para o público adulto e pediátrico.





Além disso, para qualificar ainda mais o atendimento na UPA, foram contratados 46 profissionais da saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas.

“Temos essa preocupação, desde o primeiro dia de mandato, de esvaziar os corredores do Hospital Municipal, onde as pessoas eram largadas de forma desumana. Há anos isso é um drama para a população. Queremos ofertar uma saúde humanizada e esses 15 novos leitos, assim como outras ações que estamos tomando, como a contratação de novos médicos e outros profissionais, têm esse objetivo.”





O prefeito aproveitou para citar algumas das outras iniciativas que está implementando na cidade na área de saúde, como as campanhas para, a cada semana, diminuir a fila de exames e consultas na cidade. "A intenção é, nos cem primeiros dias de nossa gestão, diminuir em 50% as filas e, ao longo de nosso mandato, zerar essas filas”, afirmou..





Taka citou outras ações, como as melhorias previstas para serem realizadas nas UPAs e nas UBSs, onde o tempo para ser atendido em consulta já vem diminuindo.





O secretário de saúde, Dr. Antônio Carlos Nascimento, também falou sobre a entrega dos leitos e as melhorias na rede de saúde do município. “A gestão de leitos é um assunto complexo no país inteiro, mas estamos evoluindo muito bem. A ideia é dia após dia trazer dignidade para o povo de Diadema. Nesses quarenta dias da nova gestão já conseguimos tirar muitas boas propostas do papel. As forças tarefa vão continuar e, em breve, vamos estar em um patamar muito melhor no que se refere à espera para a realização de exames e consultas.”





UPA CENTRO





A UPA Centro está em funcionamento desde 02 de setembro de 2024 e realiza atendimentos nas especialidades de clínica médica, pediatria e odontologia, entre consultas, procedimentos e observação nos setores adulto e pediátrico.





O equipamento funciona 24h, sete dias por semana, com exames laboratoriais e raio-x digital, Tele ECG e conta com 60 leitos (adulto e infantil), o que representa um aumento de 43% de leitos em relação ao Pronto-Socorro Central, serviço que funcionava no local até agosto de 2024.





Os 15 novos leitos completam o 2º andar, de observação, com total de 27 leitos adultos e 17 leitos pediátricos.





Para Gustavo Tomaz, secretário-adjunto da Saúde, as mudanças trazem ganhos evidentes para a população. “Esse conjunto de ações, inclusive a ampliação no número de leitos e de profissionais, vai permitir que as pessoas sejam atendidas com mais conforto nos serviços de urgência e emergência de Diadema, tanto na UPA Centro quanto no Hospital Municipal”.





No 1º andar, estão a classificação de risco; sala de emergência adulta, com seis leitos; sala de emergência pediátrica, com dois leitos; observação infantil, com sete leitos; isolamento adulto; consultórios; serviço social; ouvidoria; medicação adulto e infantil; sala de procedimentos pediátricos, sala de procedimentos adulto.

O 3º andar abriga o Centro de Material e Esterilização (CME), Serviço de Nutrição e Dietética (SND), refeitório de funcionários, administração e vestiários.

FARMÁCIA





A UPA Centro conta com farmácia para dispensação de medicamentos, que funciona diariamente, das 7h às 22h, e disponibiliza medicamentos de acordo com a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume) relacionados às principais queixas atendidas na UPA, entre antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios e antitérmicos. Os demais medicamentos da lista são disponibilizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, de acordo com o horário de funcionamento de cada uma.