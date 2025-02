Morto é encontrado com tronco no peito na Gruta de Santa Luzia

A Polícia Civil investiga a morte de um homem achado com um tronco ao peito na Gruta de Santa Luzia, no Jardim Itapeva de Mauá, durante a manhã de quinta-feira (13).

A vítima, segundo os agentes, tinha 57 anos e foi encontrada após guardas municipais serem acionados para uma ocorrência no local.

Ao entrarem em uma trilha no bairro indicado, os GCMs perceberam a presença do homem e acionaram os Bombeiros. Pouco depois, a morte da vítima foi constatada no local.

Com a perícia acionada, o caso foi registrado como morte suspeita no 3º Distrito Policial de Mauá.

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) não confirmou a prisão de suspeitos.