Bellingham é expulso, Real Madrid empata com Osasuna e chega ao 3º tropeço

O Real Madrid voltou a tropeçar no Campeonato Espanhol e ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Osasuna, neste sábado, no Estádio Reyno de Navarra, pela 24ª rodada. O grande destaque negativo da partida foi Jude Bellingham, expulso ainda no primeiro tempo, quando os merengues venciam por 1 a 0.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 51 pontos e segue pressionado por Atlético de Madrid e Barcelona na briga pelo título. Já o Osasuna ampliou sua invencibilidade para cinco jogos e, agora com 32, segue sonhando com uma vaga nas competições europeias.

Buscando se isolar na liderança do Campeonato Espanhol, Carlo Ancelotti não poupou esforços e mandou a campo um Real Madrid praticamente titular, deixando de lado qualquer prioridade à Liga dos Campeões. A principal novidade na escalação foi a entrada de Modric no lugar do brasileiro Rodrygo, reforçando o meio-campo merengue.

Desde os primeiros minutos, o Real Madrid mostrou sua superioridade e dominou as ações ofensivas. A pressão inicial surtiu efeito logo aos 14 minutos, quando Valverde avançou pela direita e cruzou rasteiro para a área. Mbappé, com faro de gol, se antecipou à defesa do Osasuna e finalizou com precisão para abrir o placar.

O Osasuna, no entanto, não se intimidou e tentou reagir, principalmente com Oroz, que quase empatou em um chute perigoso, obrigando Courtois a fazer uma defesa espetacular. O time da casa ganhou ainda mais esperança aos 39, quando Bellingham foi expulso por reclamação, deixando o Real com um jogador a menos.

Apesar da vantagem numérica, o time da casa não conseguiu aproveitar o momento para empatar ainda na primeira etapa. Pelo contrário, o Real seguiu perigoso, com Mbappé criando boas chances de ampliar, mas sem sucesso.

O Real Madrid voltou para o segundo tempo sem alterações, buscando compensar a ausência de Bellingham dentro de campo. A equipe merengue seguiu mais perigosa, mas, aos 12 minutos, a arbitragem, com auxílio do VAR, assinalou um pênalti para o Osasuna após falta de Camavinga em Budimir. O próprio atacante cobrou e deixou tudo igual.

Empolgado com o empate, o Osasuna passou a atacar mais, forçando Carlo Ancelotti a reagir com a entrada de Rodrygo. O Real retomou o controle da partida e criou boas chances, especialmente com Vinícius Júnior, mas pecou nas finalizações.

A melhor oportunidade do time madrilenho veio aos 36 minutos, quando Modric arriscou um chute perigoso, mas a bola saiu pela linha de fundo. Sem conseguir transformar o domínio em gols, o Real acabou ficando no empate.

No outro jogo da rodada, o Leganés, que esteve por duas vezes à frente no placar com gols de Raba, de pênalti, empatou em 3 a 3 com o Leganés após sofrer a virada. A partida, realizada no Estádio Municipal de Buarque, acabou sendo mais prejudicial para o time visitante, que segue na zona de rebaixamento com 22 pontos. O Leganés, por sua vez, soma 24 e se mantém fora da parte inferior da tabela.