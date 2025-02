Ederson dá assistência, Marmoush faz 3, e City vence Newcastle para assumir 4º lugar do Inglês

Com show do atacante Omar Marmoush, autor de três gols só no primeiro tempo, o Manchester City deu um grande passo para reconquistar a confiança do seu torcedor ao derrotar o Newcastle por 4 a 0, neste sábado, no Etihad Stadium, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.

O City, ainda longe da briga pelo título, ultrapassou o Chelsea e subiu para o quarto lugar, com 44 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, atrás apenas de Liverpool (57), Arsenal (53) e Nottingham Forest (47). O Newcastle, que conheceu a segunda derrota consecutiva, é o sétimo, com 41.

O Manchester City entrou em campo determinado a superar a recente derrota na Liga dos Campeões contra o Real Madrid e calar os críticos no Campeonato Inglês. O time de Pep Guardiola fez um primeiro tempo quase perfeito, dominando o jogo com grande atuação de Marmoush. O técnico apostou em uma escalação alternativa, e o resultado veio de uma forma surpreendente.

Aos 18 minutos, Ederson, mostrando sua habilidade além da linha de gol, fez um lançamento preciso e espetacular para Marmoush, que recebeu a bola em profundidade. O atacante egípcio, cara a cara com Dúbravka, teve calma para dar um toque sutil por cobertura e abrir o placar. O gol trouxe ainda mais confiança ao City, que continuou pressionando.

Mais tarde, aos 23, foi a vez de Gündogan protagonizar uma jogada de grande classe. O alemão avançou livre pelo meio de campo e tocou para Marmoush, que, sem marcação, teve tempo de ajeitar e bater com precisão no canto para fazer o segundo gol. O Newcastle, apesar de tentar reagir com algumas jogadas perigosas de Isak, não conseguiu ameaçar efetivamente o City, que dominava as ações.

O City continuou mostrando sua força ofensiva. Aos 32, Savinho recebeu na direita, driblou com facilidade seu marcador e rolou a bola para Marmoush, que, livre na área, disparou para fazer o terceiro gol. O Newcastle se viu completamente impotente diante da exibição avassaladora do time de Guardiola, enquanto o brasileiro Bruno Guimarães teve uma atuação apagada, sem conseguir se destacar no meio-campo.

O ritmo do segundo tempo foi mais cadenciado, com o Manchester City controlando a posse de bola e explorando as arrancadas de Savinho, mas sem forçar o ataque. A equipe de Guardiola claramente administrava a vantagem, enquanto o Newcastle passou a ser mais perigoso. Aos 13, Miley finalizou com perigo após linda trama com toque de letra de Bruno Guimarães, exigindo boa defesa de Ederson.

Sem sofrer grandes sustos, Guardiola aproveitou para rodar o elenco e, em meio aos aplausos da torcida, retirou Marmoush de campo para que o atacante fosse ovacionado após sua atuação de gala. Nos minutos finais, o City manteve o controle e ainda fez o quarto aos 37, com McAtee. Após cobrança de escanteio de Gündogan, Haaland desviou e o meia empurrou para o gol.

Ainda neste sábado, o Nottingham Forest, terceiro colocado, decepcionou ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Fulham, que contou com o brasileiro Andreas Pereira no banco de reservas. Já Danilo, ex-Palmeiras, foi titular pelo Forest, mas não conseguiu evitar a derrota de sua equipe. Com o resultado, o Fulham subiu para a oitava posição, com 39 pontos.

O West Ham, de Lucas Paquetá, seguiu em situação delicada, próximo da zona de rebaixamento, após perder por 1 a 0 para o Brentford no Estádio Olímpico de Londres. Com a vitória, o Brentford ocupa a 11ª colocação. Já o Bournemouth manteve sua campanha surpreendente ao vencer o lanterna Southampton fora de casa por 3 a 1, chegando ao quinto lugar com 43.

Por fim, o Aston Villa, que teve um jogador a mais durante quase toda a partida, buscou um empate em casa por 1 a 1 contra o Ipswich. O time de Birmingham ocupa agora a nona posição, com 38 pontos, enquanto seu adversário segue na zona de rebaixamento, com 17.