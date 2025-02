Lektrik: no Jardim Botânico, um festival de luzes

Nas noites de quarta-feira a domingo, o Letrik - Festival de Luzes promete criar cenários deslumbrantes entre as vegetações do Jardim Botânico. As esculturas iluminadas de 150 artistas seguem em exposição até abril.

O projeto, que percorreu cidades como Miami, Los Angeles, Dallas e Nova Iorque, é recebido pela primeira vez no Estado. Nas cores que se destacam pela noite paulistana, reflete-se o trabalho com 120 toneladas de aço e 150.000 pés de seda.

Para apreciar todo o repertório, são sugeridas 2h de visitação. A experiência é uma realização do Letrik Art em parceria com a Fever e o Jardim Botânico de São Paulo. No espaço, estão também barracas de foodtruck.

As sessões se iniciam às 17h, com preços a partir de R$ 49 (meia entrada) e ingressos a serem adquiridos no site https://feverup.com/m/254349?srsltid=AfmBOorXULMVQoZ3inVOsBlvXor1iNGl88fyRYV9o0mp1eqb3Vrb2jQd. Já o endereço é a Av. Miguel Estefano, 3031, na Vila Água Funda.