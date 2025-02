100 celulares e cartões de banco são apreendidos em bar de São Bernardo

Equipe especializada da GCM de São Bernardo, a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) realizou nesta sexta-feira (14), em ação no Jardim Limpão, na região do Ferrazópolis, uma grande apreensão de aparelhos eletrônicos – mais de 100 -, cartões bancários de débito e crédito, além de colete balístico e carabina. A medida se deu durante ronda preventiva da Operação Direto ao Ponto, deflagrada em janeiro para coibir roubos e furtos nos pontos de ônibus e garantir a ronda preventiva em todas as regiões da cidade.

Na ação, os agentes de segurança avistaram homens em situação suspeita na frente de um bar no bairro Jardim Limpão. Os guardas perceberam comportamento alterado do proprietário do estabelecimento, que chegou a questionar sobre a saída da viatura. Dentro deste cenário, foi feita uma revista no local, onde a Romu localizou tanto no comércio quanto na casa dos suspeitos os celulares e todos os outros produtos. Como o dono do bar não conseguiu explicar a origem dos aparelhos foi conduzido para o 1º Distrito Policial.

Além dos 106 aparelhos de celular, também foram apreendidos com o homem de 61 anos: 2 caixas de fone Bluetooth, 1 carregador, 1 máquina de cartão, 20 documentos entre RG e CNH, 6 cartões de crédito, 1 balança de precisão, 2 tablets, 2 notebooks, além de 1 colete balístico completo, 1 capa e 1 carabina.

Depois de averiguação, os agentes descobriram que diversos celulares haviam sido furtados em 2024 em Diadema e outros na mesma região da apreensão. Alguns deles não foi possível a identificação, uma vez que estavam já resetados ou desligados.

O homem foi indiciado por furto e receptação, ficando à disposição da Justiça.