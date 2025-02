Lucas Ferreira vira alvo de processo de cassação

Processo de cassação do vereador Lucas Ferreira (PL) foi protocolado na Câmara de São Bernardo. A ação é movida por Rodolpho Aparecido Vieira, com quem o parlamentar se desentendeu recentemente no Hospital de Urgência. Vieira conta que, na noite de 6 de fevereiro, quando estava no HU para cuidar de febre, notou que o liberal gravava vídeo expondo atraso no socorro ao filho. Segundo o denunciante, como ouvia “mentiras”, já que disse ter informações de que o primeiro atendimento se dera em 13 minutos, interpelou o denunciado “na esperança de evitar que desinformação fosse disseminada”, quando teria sido vítima de “agressões verbais e truculência física” por parte do legislador e do pai dele, Zimma Francisco do Nascimento Filho. Por entender que Ferreira praticou “conduta claramente incompatível com o decoro” e “grave infração político-administrativa” ao abusar das prerrogativas do cargo e por difundir fake news, Vieira defende a abertura de investigação pelo Legislativo para que, comprovadas as acusações, se puna o vereador com a interrupção de seu mandato. A ver.

BASTIDORES

Pauta

O caso envolvendo o vereador Lucas Ferreira seguramente será um dos temas abordados na entrevista que o presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (Podemos-foto), vai conceder na quarta-feira, dia 19, à jornalista Mariana Gutierrez no podcast Política em Cena, exibido nas plataformas digitais do Diário a partir das 19h. Também deve ser instado a se manifestar sobre o movimento que lidera, junto aos outros seis colegas do Grande ABC, para que os legisladores tenham assento na mesa de debates do Consórcio Intermunicipal.

Em família

Ex-prefeito de São Caetano, que se encontra em férias após encerrar o quarto mandato, José Auricchio Júnior (PSD) nega publicamente que tenha pretensões eleitorais em 2026. A quem lhe questiona sobre o assunto, assegura que a sua função no pleito do ano que vem será a de ser cabo eleitoral do filho, o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), que pode tentar a reeleição. Todavia, duas fontes graduadas ouvidas pela coluna asseguram que uma suposta falta de empenho do liberal no exercício do mandato tem incomodado demais o pai, daí não ser surpresa se o patriarca resolver ele mesmo disputar uma das 94 cadeiras da Assembleia Legislativa.

Língua pátria

O deputado estadual Teonilio Barba (PT), que tem domicílio eleitoral em São Bernardo e é autor da lei que torna o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, feriado em todo o território paulista, será o anfitrião da visita do ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, Augusto Jorge de Albuquerque Veiga, à Assembleia Legislativa, terça-feira, a partir das 15h. Durante a estada no Brasil, o cabo-verdiano conhecerá as dependências do projeto SOS Racismo e o Museu Afro-Brasil, no Parque do Ibirapuera, e participará do painel Conexão Brasil-Cabo Verde na 11ª SIM (Semana Internacional de Música) de São Paulo 2025, que acontece no Memorial da América Latina. Não será preciso intérprete; o país africano é um dos nove ao redor do globo em que se fala Português.

Ilegal, é daí?

Invasores que tomaram ilegalmente o prédio na Rua José Benedetti, no Cerâmica, bairro nobre de São Caetano, tentam evitar o desocupação determinada pela Justiça para a segunda-feira. Em agravo de instrumento interposto no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), o grupo que se autodenomina Movimento de Mulheres Olga Benário tenta se valer de um suposto apoio de lideranças políticas para convencer os desembargadores a reverterem a ordem de despejo. No documento, citam como simpatizantes da causa o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) e a vereadora são-caetanense Bruna Biondi (Psol).