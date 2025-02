PT celebra 45 anos durante sessão solene na Câmara são-bernardense

O PT de São Bernardo comemorou ontem, em sessão solene na Câmara Municipal, os 45 anos de fundação. A sigla nasceu em 10 de fevereiro de 1980, em São Paulo. O encontro reuniu diversas lideranças petistas, dentre as quais o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Também marcaram presença na cerimônia os deputados estaduais Luiz Fernando Teixeira e Teonilio Barba, Luiz Eduardo Greenhalgh, um dos fundadores da sigla, entre outros políticos tradicionais da cidade.

Os feitos do presidente Lula, dentre os quais os programas de combate à fome e à pobreza, balizaram os discursos. Por sua vez, Luiz Fernando destacou o fato de o partido ser o único a governar o Brasil por longo tempo. “Estamos na metade do nosso quinto governo e se o presidente Lula tiver saúde vamos governar pela sexta vez o País. Não foi no tiro nem no golpe. Foi na democracia que o partido nasceu para representar aqueles que estavam fora do orçamento público. É isso que o PT tem feito ao longo de seus 45 anos”, destacou o deputado estadual.

Luiz Marinho afirmou que o partido tem muito a comemorar, porque foi feita inversão de prioridades em todos os governos petistas, sejam eles municipais e estaduais, mas especialmente nas gestões de Lula e Dilma Rousseff. “Foram governos de grandes transformações sociais. Construíram processos de distribuição de renda, de inclusão de homens, mulheres e de famílias de menor remuneração. Tiramos o Brasil do mapa da fome. Tiramos milhões de famílias da condição de miséria e estamos gerando empregos de qualidade, apesar da grande perseguição que a elite brasileira nos faz cotidianamente”, pontuou.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, destacou que não é todo dia que se completa 45 anos, por isso a data tem de ser marcada. Afirmou que o PT é o primeiro partido do Brasil de esquerda com base popular e que nessas mais de quatro décadas colecionou muita história. <EM>

“O PT muitas vezes é atacado pelo que ele representa. Existe uma resistência por parte da elite de nosso país, o que mostra que é um partido que não morre. O PT não é uma sigla, uma estrela. o PT representa a luta dos trabalhadores no Brasil”, destacou.

Segundo a vereadora de São Bernardo Ana Nice, o PT é o único partido em que a população se identifica. Declarou, ainda, que as pessoas têm orgulho de se dizerem petistas. “O PT representa a luta pela redemocratização, por mais educação. O PT é o Ciência Sem Fronteiras e uma gama de políticas inclusivas, além de ser o partido que zerou a fome em nosso País”, afirmou.