Palavra do Leitor - 15 de fevereiro de 2025

Mototáxi

‘Nunes diz que Uber e 99 só pensam em dinheiro e pede mais regulamentação para os aplicativos’ (www.dgabc.com.br). Coitados dos motoristas. A Uber já fica com a maior porcentagem e não tem gastos de manutenção com carro e gasolina. Quando aumenta a tarifa do passageiro, não repassa a porcentagem para o motorista. E agora a prefeitura pensando em regulamentar para tirar mais o dela. E o motorista cada vez ganha menos.

Edilaine Pimentel

do Instagram

Cidadania em S.Bernardo

‘Palanque acabou, diz o chefe do Cidadania em apoio a Marcelo Lima’ (Política, ontem). Vereador não tem que “aderir” a nada, precisa fiscalizar com independência, votar com coerência e propor de acordo com a demanda de seus eleitores.

Daniel Sanches

do Instagram

Fila zero

‘São Bernardo promete zerar filas na saúde até 1º de julho’ (Setecidades, ontem). Tomara mesmo porque eu estou até agora esperando para fazer um ultrassom, e nada. Meu marido esperou quatro anos para operar da hérnia no umbigo.

Sandra Frameschi

do Instagram

Emendas Pix

Pelas graves denúncias que circulam pela imprensa, chegou a hora da verdade para emendas sem transparência, secretas e Pix. E espero que congressistas paguem caro pelos supostos desvios de recursos públicos na aplicação duvidosa destas bilionárias verbas. Como verificado na operação de Polícia Federal de quarta-feira, contra assessor do deputado federal Afonso Motta (PDT-RS), Lino Rogério da Silva Furtado, que, segundo as investigações, recebe 6% de propina sobre o montante de emendas destinadas ao Hospital Ana Nery, do Rio Grande do Sul. Essa é, infelizmente, a forma indigna como parte do nosso Parlamento parece destinar os recursos dos contribuintes para sua orgia política. PF neles.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Corrupção

Em relação à percepção da piora da corrupção, é claro que não interessa ao Brasil saber que o País caiu da posição 104 para a 107 em uma lista com 180 países. 0s países com pontuação mais alta pertencem à Europa Ocidental, além de Canadá, EUA, Austrália, Nova Zelândia e Japão. Para a AGU (Advocacia-Geral da União) dói saber que o ranking melhorou com Bolsonaro e então todo empenho é feito para descaracterizar o trabalho da Transparência. O Brasil está longe de países com notas altas, pois na América Latina vem apoiando países cujos presidentes são ditadores e cuja corrupção nem sempre é percebida por sua população. Um dos grandes problemas do Brasil em relação à corrupção é não aceitar as críticas e sair em defesa própria como se não merecesse o lugar conquistado.

Izabel Avallone

Capital

Dia do Rádio

No último dia 13 foi comemorado o Dia Mundial do Rádio, equipamento inventado, em 1896, pelo italiano Guglielmo Marconi, conforme provado e comprovado por documentos históricos. O rádio é um instrumento literal de comunicação pública e privada e que, pela sua flagrante e indiscutível importância, entrou em nosso dia a dia por meio dos lares, veículos e outros espaços. São os rádios que nos dão acesso à informação, sendo eles de cabeceira, de pilha, no celular e em outras modalidades. Destaque-se, ainda, sua presença democrática em nosso cotiano. Rádios não diferenciam seus ouvintes de acordo com sua condição social. Eles podem ser de classe baixa, média ou alta.

Cecél Garcia

Santo André