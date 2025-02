Classificado, Timão deve poupar contra Portuguesa

Com a vaga garantida ao mata-mata do Paulistão e após ganhar seu primeiro clássico do ano, nos 2 a 1 contra o Santos, o Corinthians deve voltar a poupar os titulares no Estadual. O treinador Ramón Díaz admite escalar uma equipe mista para encarar a Portuguesa, no Pacaembu, às 18h30 de hoje.

Mesmo com a classificação confirmada, o Alvinegro pretende assegurar a melhor campanha geral do Paulista com duas rodadas de antecedência. Com 25 pontos no Grupo A, o time precisa vencer hoje e torcer por tropeço do São Bernardo FC, líder da Chave D, com 19, que joga amanhã contra o Guarani.

A vitória deixaria o Corinthians com 28 pontos, somatória que o Tigre não teria como alcançar nas últimas rodadas da fase de classificação.

Um dos motivos para poupar os titulares na noite de hoje é o próximo compromisso do Timão. O clube quer usar força total no início de sua trajetória na Pré-Libertadores, que irá ocorrer na próxima quarta-feira (19), quando o elenco entrará em campo na Venezuela para encarar o Universidad Central.

Diferentemente do Corinthians, a Portuguesa ainda luta na reta final do Paulistão. Com dez pontos, a equipe é vice-líder da Chave B, no qual todos ainda têm chance de classificação – do líder Guarani (11) ao terceiro colocado Santos (nove), além do lanterna Bragantino (oito).

Apesar de a Lusa ser a mandante do confronto, a partida não será no Canindé, casa do clube, já que o estádio passa por reforma para virar uma arena.

RETROSPECTO

Portuguesa x Corinthians é um dos encontros mais tradicionais do Estado. Ao todo, 259 partidas foram disputadas entre as equipes. O Timão leva larga vantagem, com 144 triunfoss, enquanto a Lusa venceu em 60 oportunidades. Os empates são 55.

Na última partida entre os times, também na fase de grupos do Paulistão, no último ano, o Alvinegro levou a melhor com uma vitória por 2 a 0, jogando na Neo Química Arena. Maycon e Yuri Alberto balançaram a rede.