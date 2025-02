Cachorrão não resiste à etapa mortal do Marília e acaba derrotado pela A-3

A boa fase do EC São Bernardo na Série A-3 do Campeonato Paulista chegou ao fim ontem à noite, no Interior. Após três jogos de invencibilidade, um deles com a vitória por 1 a 0 sobre o favorito Monte Azul, o Cachorrão acabou atropelado pelo líder Marília, que precisou dos 45 minutos iniciais para abrir confortável vantagem (3 a 0) e garantir a sexta vitória em oito jogos, com placar final de 3 a 1. O resultado levou a equipe aos 19 pontos, seis a mais que o Sertãozinho, vice-líder.

Com o revés, o EC São Bernardo manteve os oito pontos, em décimo lugar, mas corre o risco de despencar na classificação diante do complemento da oitava rodada, hoje e amanhã.

Apesar de entrar em campo motivado, o Cachorrão literalmente não ‘viu a cor da bola’ na primeira etapa. O Marília tomou a iniciativa desde o apito inicial do árbitro e abriu o placar logo aos três minutos, com Marcondele. Lucas Lima, em cobrança de penalidade, aos 28 minutos, e de cabeça, aos 42, ampliou para os donos da casa.

Atordoado, o EC São Bernardo buscou colocar a cabeça no lugar no intervalo e voltou para o segundo tempo disposto a reduzir o prejuízo. E teve êxito com gol de Wesley lHiago ogo aos 11 minutos. A reação, porém, parou por aí. O Marília soube matar o tempo para garantir mais três pontos e ficar ainda mais próximo da vaga às quartas de final.

O Cachorrão volta a campo na quarta-feira, às 15h, no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, para enfrentar o União São João.