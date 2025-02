Santo André tem jogo-chave contra Ituano na luta pelo G-8

Em campanha de recuperação, o Santo André, que já ocupou a zona de rebaixamento da Série A-2 do Campeonato Paulista, pode entrar de vez no G-8 na tarde de hoje (15h), em confronto direto com o Ituano.

Para o compromisso, o Ramalhão terá a vantagem de jogar no Estádio Bruno Daniel. Porém, o retrospecto dos andreenses nos jogos em casa pelo Estadual não é positivo. Em quatro partidas como mandante, são duas derrotas, um empate e apenas uma vitória.

Mesmo assim, o Santo André aposta na sequência de três jogos sem derrota – duas vitórias e um empate – para manter a boa fase e invadir a zona de classificação. “Estamos jogando bem há quatro rodadas. O Ituano é um adversário difícil, mas vamos fazer de tudo para continuar impondo nossos pontos fortes”, diz o treinador Gilson Kleina, que retorna ao comando do Ramalhão após cuprir suspensão na última partida.

O Santo André é o 11º colocado, com 11 pontos, um atrás do Capivariano, primeiro time no G-8. O Ituano está no sétimo lugar, com 13.

Uma das esperanças do time andreense para a partida é o atacante Alexiel, autor de dois dos gols da vitória por 3 a 1 contra o São José, na última rodada. O jogador reconhece a qualidade dos adversários, mas também destaca a fase do Ramalhão. “Estamos em uma crescente boa. As expectativas são as melhores possíveis. É um jogo de seis pontos, e vamos em busca do acesso”, afirma.

INGRESSOS

Para incentivar a presença da torcida local na partida decisiva, o Santo André fará uma promoção horas antes de a bola rolar. Os torcedores que forem hoje à bilheteria do Estádio Bruno Daniel vestindo uma camisa do Ramalhão, seja de qualquer ano ou modelo, deixará de pagar o valor inteiro no bilhete (R$ 30), e garantirá meia-entrada (R$ 15).

Para Kleina, o apoio do torcedor andreense será fundamental para o time garantir a vaga no mata-mata durante a reta final da primeira fase. “A torcida é o combustível para nós. Queremos essa sinergia, porque jogar com o torcedor te apoiando é totalmente diferente. Isso dá confiança para tentar uma jogada diferente, um drible a mais”, destaca o comandante.