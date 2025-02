São Bernardo é palco de dança

Desde julho de 2024, os palcos do Interior paulista têm sido tomados pela inovação e beleza da DeRose ArtCompany. Criada em Buenos Aires em 2007 e com núcleo vigente em São Paulo desde 2015, a companhia é reconhecida por desenvolver uma nova linguagem coreográfica que combina destreza física e exposição técnica, desafiando os limites da dança contemporânea.

A turnê começou em Bauru e agora chega a São Bernardo hoje, às 19h, no Teatro Elis Regina. O público terá a oportunidade de assistir às obras Shakti e Déjà Vu, integrantes do repertório da companhia e que oferecem ao público experiência única por meio de esculturas vivas em movimento, utilizando música, poesia corporal, luzes e projeções.

Shakti: Uma Celebração da Energia e Cultura Hindu tem 23 minutos de duração, com elenco formado por oito bailarinos. A peça é uma expressão da energia vital, representada pela palavra sânscrita Shakti, que simboliza a força e o poder feminino, inspirando-se nos templos hindus antigos e suas belas esculturas.

Na obra, os artistas se entrelaçam como se fossem um único corpo, formando figuras que emolduram esculturas vivas em movimento. A ausência de uma narrativa linear permite que a obra se desdobre em várias partes, cada uma apresentando uma faceta diferente da inspiração hindu.

A música original, composta especialmente para a peça, incorpora elementos da cultura hindu, incluindo instrumentos tradicionais e tambores, criando uma atmosfera visceral que complementa a coreografia. O figurino também se inspira nas esculturas hindus.

Já Déjà Vu: Uma Jornada de Autoconhecimento dura 45 minutos e elenco composto por nove bailarinos. É uma obra coreográfica que explora a complexidade das memórias e a jornada de autoconhecimento, refletindo sobre a formação da identidade por meio de momentos significativos na vida do protagonista.

A peça investiga de onde vêm as memórias, usando o vazio como pano de fundo para introspecção sobre quem somos, e revela fragmentos do passado do protagonista.

A música original complementa cada fase da vida do protagonista: sons leves e divertidos para os primeiros anos e elementos eletrônicos mais agitados para os períodos juvenis. Os figurinos também variam conforme essas fases, desde roupas coloridas para a infância até trajes que lembram uniformes escolares para a adolescência, criando um efeito visual que transporta o público através do tempo.

O Teatro Elis Regina fica na Avenida João Firmino, 900 – Assunção –, em São Bernardo. O ingresso custa R$ 60 inteira e R$ 30 meia-entrada popular. O link para compra é o https://www.deroseartcompany.com.br/saobernardo.