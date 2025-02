Prefeituras querem dados qualitativos sobre crimes

Secretários municipais e comandantes das Guardas Civis Municipais do Grande ABC defenderam em reunião realizada ontem no Consórcio Intermunicipal a criação de uma parceria com governo do Estado para ter acesso aos bancos de dados sobre ocorrências registradas na região.

De acordo com o secretário-executivo do Consórcio, Arolado da Silva, as prefeituras recebem dados quantitativos sobre as ocorrências, mas não qualitativos, como local, horário e tipos de ocorrência, dados essenciais para criar um planejamento para a segurança dos municípios. “Precisamos aprofundar a coleta de dados com mais qualidade para fazer um trabalho melhor na segurança da região”, disse.

O primeiro contato com o Governo do Estado foi feito no ano passado e o Consórcio pretende avançar com essa demanda ainda neste primeiro semestre de 2025, de acordo com Silva.

Outra questão debatida durante o encontro foi a assinatura de um acordo de cooperação entre as prefeituras que permita que as guardas municipais possam agir em municípios vizinhos. “Hoje, se um criminoso em fuga atravessar o limite de um município, a GCM não pode prendê-lo. Queremos mudar isso”, disse.

TECNOLOGIA

Os secretários também discutiram a visita que os prefeitos fizeram ao Smart Sampa e assumiram o compromisso de aprofundar o uso da tecnologia no combate à criminalidade no Grande ABC. “Queremos também conectar os sistemas das guardas da região. Hoje cada uma delas tem seus dados, mas eles não são compartilhados. Estudamos criar um sistema com dados de toda região que pode ser acessado por todos”, explicou o secretário-executivo.