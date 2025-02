Turismo é o responsável por 8% do PIB brasileiro

O presidente da Embratur (Empresa Brasileira de Turismo, Marcelo Freixo, afirmou, durante a convenção da CVC, que o setor representa 8% do PIB (Produto Interno Bruto) do País, mas que esse percentual pode melhorar muito ainda.

O evento começou ontem e vai até amanhã, no Centro de Convenções do Anhembi. A expectativa é que 1.800 pessoas passem pelo local. A convenção reúne empresários, agentes de viagem, políticos e outra autoridades brasileiras.

Freixo destacou o bom momento que o segmento atravessa. “O turismo é a grande solução para o Brasil. O desafio do nosso tempo é ter um mecanismo de geração de emprego e renda que seja sustentável”, afirmou. “A gente tem que trabalhar junto e fazer o País crescer, e a CVC sempre foi parceira estratégica”, reforçou o presidente da Embratur.

Marcelo Freixo apresentou alguns números do setor. De janeiro a dezembro do ano passado, 6,77 milhões de visitantes de outros países desembarcaram no Brasil, quebrando o recorde histórico de 2018, que era de 6,62 milhões. Em entrada de divisas deixadas pelos estrangeiros, o acumulado do ano passado foi de US$ 7,3 bilhões, 6% acima do recorde histórico alcançado em 2023, que foi de US$ 6,9 bilhões.

E na conectividade, o aumento foi de 18%, com um salto de 54.597 voos, para 64.754. “No ano passado, batemos o recorde de entrada de turistas e, nesse ano de 2025, nós tivemos o melhor janeiro de todos os tempos. Em 2023, recebemos 900 mil estrangeiros. Em janeiro deste ano o crescimento será de aproximadamente 50%, em janeiro. Esses resultados históricos se devem também ao trabalho do time da CVC, que está na ponta do turismo”, acrescentou.

O CEO da CVC Corp, Fábio Godinho, e o vice-presidente de Vendas e Marketing para o B2C, Emerson Belan, entregaram a Freixo um prêmio pelo trabalho desenvolvido na Embratur.

Nascida em Santo André, A CVC Corp é um dos maiores grupos de viagens da América Latina, com marcas que atuam no Brasil e Argentina, nos segmentos de férias/lazer, corporativo/negócios e educação (intercâmbio cultural no Exterior).