Raízes metropolitanas. O plano de Anhaia Mello. A Região Industrial de São Paulo. Neste circuito, o ABC presente...

Naquela manhã de terça-feira, 15 de fevereiro de 1955

Luís Inácio de Anhaia Mello não escondia o nervosismo. À frente da Comissão Orientadora do Plano Diretor do Município de São Paulo, criada por lei em junho de 1954, o engenheiro observava que projetos paralelos estavam sendo realizados, desvirtuando o de sua autoria.

O Departamento de Urbanismo da mesma prefeitura paulistana trabalhou no plano de zoneamento; na Câmara Municipal tramitava projeto idêntico. E ele, Anhaia Mello, já tinha planejado e atualizado um plano acabado.

O plano de Anhaia Mello contemplava todos os municípios do Estado que exigiam uma população igual ou superior a 40.000 habitantes, de acordo com o recenseamento de 1950. Estes deveriam organizar seus planos diretores, em cinco anos.

Já os municípios cujas sedes foram situadas dentro deste círculo do mapa, num raio de 100 milhas do marco zero paulistano, não foram obrigados a ter planos diretores, mesmo com populações pequenas.

Cada município designaria um representante para a constituição da Comissão do Plano Regional da Região Industrial de São Paulo – algo como a futura Região Metropolitana.

Crie-se o Conselho Estadual de Urbanismo, com vários objetivos.

1 - Organizar normas para o planejamento dos municípios

2 - Coordenar e harmonizar os diferentes planos municipais.

3 - Proceder a pesquisas e inquéritos para um planejamento geral.

4 - Procedimento ao levantamento aerofotogramétrico dos municípios.

5 - Priorizar o auxílio estadual aos municípios que realizam seus planejamentos planejados.

Dar um jeito na bagunça geral que se deslumbrava, palpitamos nós 70 anos depois daquela reunião de 1955.

Como se diz, muita água passou por essa ponte. Muitos planos foram organizados, o Grande ABC apresenta – que o diga o Consórcio Intermunicipal.

Anhaia Mello chegou a ser contratada pela Prefeitura de Santo André.

E o que era rural virou urbano ou área de proteção ambiental com todos os seus defeitos e problemas.

Tinha nome, talento, capacidade e boa vontade o saudoso engenheiro Anhaia Mello. Virou o nome da avenida. Suas lições, aquelas que não foram aplicadas, devem ser recheadas nos arquivos públicos.

Crédito da foto 1 – Acervo Estadão (16-2-1955)

SEM CÍRCULO.O plano de Anhaia Mello envolvia um raio maior que o da Região Metropolitana atual, já com o ABC, Mauá e Ribeirão Pires - e Paranapiacaba de choro. E atingia cidades mais distantes como Campinas e São José dos Campos, hoje sedes de áreas metropolitanas próprias

NAS ONDAS DO RÁDIO

CARNAVAL.

Ou algo assim em 1906.

Os acordes de 1921.

Em 1925, Ernesto Nazareth...

Texto: Milton Parron

A partir do final de semana serão apresentados três programas Memória exclusivamente com músicas e muitas histórias sobre o Carnaval brasileiro.

O primeiro programa se baseará em alguns fatos históricos, um deles o flagrante sonoro do primeiro corso carnavalesco realizado no Rio de Janeiro em 1906 com as presenças dos primeiros automóveis importados pelo Brasil.

Outra gravação muito rara, feita em 1921, guardou para a posteridade o desfile de um bloco carnavalesco, também no Rio. Era o tempo do cinema mudo e de grande valorização das pianistas contratadas para animar as cenas exibindo músicas certas ao que se via nas telas.

Eles também tinham a incumbência de tocar nas salas de espera enquanto aguardavam o início das sessões.

Para o “Memória”, o resgate de uma preciosidade: o pianista Ernesto Nazareth ao piano durante uma sessão de espera no Cine Iris em 1925.

Entre os depoimentos, o compositor Alcebíades Barcelos contando como foi que ele inventou o surdo de marcação, instrumento presente em tudo quanto é bateria de escolas de samba.

Memória - Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86,3 e 90,9. Amanhã, às 7h; sexta-feira, às 23h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 15 de fevereiro de 1995 – Edição 8937

MANCHETE – Alesp derrubou veto de Mario Covas à Universidade do ABC.

GRANDE ABC – Governo já anunciou metrô de superfície na região

CARNAVAL – São Caetano anuncia a Unidos do Peruche em plena Avenida Goiás.

EM 15 DE FEVEREIRO DE...

1905 – Revolução e censura na Argentina, sucedem-se os estados de sítio no Brasil.

1945 - Carlos Pezzolo assume a presidência da Liga Santo-Andreense de Futebol, no posto de Nicolau de Gennaro.

1955 – São Bento, de São Caetano, escapava do rebaixamento. Caiam para a Segunda Divisão Juventus e Ipiranga.

1970 - Amistoso marcava a reabertura do Estádio Lauro Gomes de Almeida, hoje Anacleto Campanella, em São Caetano: Saad 1, Palmeiras de Luizão Pereira, César e Dudu 1.

1980 - Fundação da Associação dos Aposentados Químicos do ABC.

1985 - Colégio Eleitoral elegia Tancredo Neves presidente do Brasil, depois de duas décadas de regime militar.

HOJE

Dia Internacional do Combate ao Câncer Infantil

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Canarana (MT), Cássia (MG), Cornélio Procópio e São João do Triunfo (PR), Matinha (MA) e São Miguel do Oeste (SC).

Santos Faustino e Jovita

15 de fevereiro

Mártires. Viveram no século II. Patronos da Lombardia, na Itália.