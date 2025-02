Wesley Safadão responde convite do PRTB para disputar Senado

O cantor Wesley Safadão negou o convite do PRTB para ser candidato ao Senado Federal pelo Estado do Ceará. A equipe do sertanejo confirmou a recusa ao Estadão, afirmando que o artista está focado na própria carreira.

"Wesley agradeceu o convite, mas o foco dele é música e vaquejada", informou a equipe do cantor nesta sexta-feira, 14.

O partido, por sua vez, não demonstrou interesse em desistir da candidatura do cantor ao Senado. O presidente da sigla, Leonardo Avalanche, afirmou que "no momento oportuno" o cantor "deixará sua contribuição ao povo cearense e aos brasileiros".

"Estamos construindo uma grande aliança pelo nosso Brasil pelos brasileiros, no momento oportuno Wesley deixará sua contribuição ao povo cearense e aos brasileiros exercendo seu mandato de senador", disse.

O PTRB havia feito o convite ao sertanejo para que ele estreasse sua carreira política pela sigla. Avalanche chegou a afirmar que os dois conversaram sobre a possibilidade.

"Ele quer deixar um legado para as próximas gerações", afirmou o presidente do partido. Para ele, Wesley Safadão, "além de cantor de sucesso, é um grande empresário com coração voltado às ações sociais".