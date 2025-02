Valentine’s Day no Grande ABC: dicas para celebrar o amor na região

Comemorado nesta sexta feira (14), o Valentine's Day é um dia dedicado ao amor e à amizade, celebrado em muitos países, incluindo o Brasil. No Grande ABC, há diversas opções para tornar a data inesquecível. Confira as opções a baixo:



Shopping ABC

Se a sua ideia é um jantar sofisticado em Santo André, o shopping oferece uma seleção de restaurantes para agradar a todos os paladares. Entre os destaques estão o OUE Sushi, com sua culinária oriental contemporânea, e o L’Entrecôte de Paris, que serve o famoso Entrecôte acompanhado de sobremesas tradicionais. Outros restaurantes recomendados incluem o Cimer, que oferece gastronomia francesa com harmonização de vinhos, o Calle 54, especializado em carnes argentinas, e o Jangada, com pratos de frutos do mar e culinária japonesa. O shopping fica na Avenida Pereira Barreto, 42, na Vila Gilda, em Santo André, e oferece estacionamento a R$ 16 até 2 horas, com R$ 3 por hora adicional, facilitando o acesso para quem quer aproveitar uma refeição deliciosa e um ambiente confortável.



Giuliana Flores

Para quem deseja surpreender a pessoa amada com um presente especial, a Giuliana Flores oferece uma seleção única de arranjos florais. Com opções que vão de arranjos mais simples a exclusivos, como a "Bela Rosa Encantada", que pode durar até 3 anos. Além disso, a Giuliana Flores oferece promoções como cashback de 10% no site e 15% no aplicativo, além de brindes como balões em forma de coração. Os preços começam a partir de R$ 49,90, e a entrega é feita em todo o Brasil, com prazos rápidos em algumas regiões.





Boteco São Bento

Um lugar especial para celebrar o Valentine’s Day, o Boteco São Bento é mais uma opção. O local combina alta gastronomia e uma grande variedade de bebidas em um ambiente acolhedor, ideal para uma comemoração romântica. No cardápio, destaque para os famosos Bolinhos São Bento, feitos com costela bovina, e os Mini Burgers da Casa, que agradam aos paladares mais exigentes.

Para quem aprecia carnes, a Costela do Pecado, assada por 12 horas na brasa, é um dos grandes destaques, servida com mandioca cozida na manteiga de garrafa. Além disso, a casa oferece opções como picanha, linguiça flambada na cachaça e o sofisticado Steak Tartare. Também há pratos à base de bacalhau, peixe branco e massas recheadas, além das especialidades da Forneria São Bento, que utiliza forno a lenha para preparar receitas exclusivas, como os Crostinis e pizzas artesanais. Para finalizar a refeição, sobremesas como brigadeiro de colher, petit gateau e pudim são uma ótima pedida. O cardápio de bebidas é igualmente impressionante, com mais de 25 tipos de coquetéis, vinhos, espumantes e drinks exclusivos assinados pelo mixologista Laércio Zulu.

Localizado na Rua das Bandeiras, nº 16, no bairro Jardim, a unidade de Santo André tem capacidade para 280 pessoas e funciona todos os dias das 12h às 01h, proporcionando o ambiente perfeito para transformar esse dia em uma data ainda mais memorável.





Roda Rico

Para quem deseja uma experiência única, a Roda Rico, localizada no Parque Cândido Portinari, ao lado do Parque Villa-Lobos, em São Paulo, é uma excelente escolha. A maior roda-gigante da América Latina proporciona uma vista panorâmica de tirar o fôlego de São Paulo, criando o cenário perfeito para um encontro romântico. As cabines exclusivas para casais podem ser personalizadas com música e iluminação, tornando o passeio ainda mais intimista. Além de duas voltas completas na roda, você pode desfrutar de bebidas como vinho, espumante, cerveja, água ou refrigerante e pipoca.

Para uma experiência ainda mais especial, há a opção de reservar uma cabine exclusiva para um jantar romântico, com mimos que tornam o momento único. A Roda Rico está aberta de terça a sexta-feira, das 12h às 19h, e aos finais de semana, das 10h às 19h. Fica na Avenida Queiroz Filho, 1365, na Vila Hamburguesa, em São Paulo, e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteira ou pelo site da Ticketmaster.