Torcedor do Ramalhão paga meia-entrada neste sábado (15)

Para incentivar a presença da torcida local na partida decisiva contra o Ituano, pelo Paulista da Série A-2, neste sábado (15), o Santo André fará uma promoção horas antes da bola rolar.

Os torcedores que forem à bilheteria do estádio Bruno Daniel vestindo uma camisa do Ramalhão, seja de qualquer ano ou modelo, deixa de pagar o valor inteiro no bilhete (R$ 30), e garante a meia-entrada (R$ 15).

Para o treinador Gilson Kleina, o apoio do torcedor andreense é fundamental para o time garantir a vaga no mata-mata na reta final da primeira fase. “A torcida é o combustível para nós. Queremos essa sinergia, porque jogar com o torcedor te apoiando é totalmente diferente. Isso dá confiança para tentar uma jogada diferente, um drible a mais”, diz o comandante.

Além da bilheteria do estádio, os ingressos podem ser comprados através deste link, além da sede social do clube, o Poliesportivo Jairo Livolis.

MOMENTO DA EQUIPE