Grávida, Bia Miranda se envolve em briga e mulher agredida vai à delegacia

Bia Miranda se envolveu em uma baita briga na madrugada desta sexta-feira, dia 14, na porta de uma balada na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Segundo a influenciadora digital, tudo começou quando ela estava indo embora e se deparou com duas meninas encostadas no seu carro.

Através dos Stories em seu perfil no Instagram, Bia relatou que pediu para elas deixarem o local, mas que, a partir disso, as coisas saíram do controle.

- A gente já estava indo embora quando essa mona tacou [algo], que pode ser um copo de bebida ou uma garrafa no carro. Vocês sabem que eu sou gente como vocês mesmo. Se for pra brigar, a gente briga. Não vou abaixar a cabeça para ninguém, pode ser homem ou mulher.

Ela continuou e contou ainda mais detalhes que aconteceram. Bia disse que a mulher quebrou o seu colar e rasgou seu top:

- Saí e dei nela mesmo. Ela rasgou meu top, e eu acho que paguei peitinho. E a mona mordeu meu dedo e puxou meu cabelo. Ela rasgou meu cordão de 150 mil reais. Eu não brigo de puxar cabelo, eu brigo de dar soco. Teve uma hora que ela estava pedindo pelo amor de Deus para eu parar. Eu dei chute na cara dela mesmo com a minha bota. Dei chute, dei soco, puxei cabelo, uma briga normal.

A influenciadora, que está grávida, relatou que temia ser atingida na barriga:

- Não deixei essa menina encostar na minha barriga. Não sei se [essa] era a maldade dela. A única coisa que ela conseguiu fazer foi morder meu dedo. Vamos para o médico só para ter certeza de que a Maysha está bem. Ela e a amiga dela tentaram acertar minha barriga, rasgaram meu top, mordeu meu dedo, mas mesmo assim, a gente não é patricinha. Eu sou de comunidade e sei me defender. Não me defendo de puxão de cabelo, e se ela está sangrando ou fingindo estar desmaiada, foi porque ela mereceu.

A mulher que se envolveu na confusão, Milena, postou nas redes sociais o outro lado da história. De acordo com ela, o que aconteceu não foi bem assim e ela estava indo na delegacia revogar seus direitos:

- Não ia vir me pronunciar. Estou aqui na delegacia, contra fatos não há argumentos. Vocês acham mesmo que se eu tivesse me metido numa briga e realmente tivesse feito tudo isso que ela está falando, propagando, eu estaria aqui na delegacia agora buscando os meus direitos?

Milena continuou e negou as acusações contra ela:

- Eu não admito o que ela está falando sobre mim. Ela não me bateu sozinha, foi uma baita covardia comigo que fizeram, todo mundo do grupo dela me bateu. E, não, eu não tinha tropa. Só estávamos eu e essa minha amiga. E a gente estava encostada no carro do namorado dela, a gente nem sabia, esperando [um carro de aplicativo], a gente estava de boa. Ela, do nada, chegou [falando]: O que vocês estão fazendo encostadas no carro do meu marido, suas v********s?

Nos Stories, ela deu mais detalhes do ocorrido:

- A gente simplesmente pediu desculpa, eu e a minha amiga, aí ela tornou-se grossa e falou: Por que que vocês estão encostadas em um carro que não é de vocês? Super grossa e a gente toda pacífica tentando acalmá-la. Ela simplesmente começou uma discussão comigo a troco de nada, eu perguntei porque ela estava me tratando assim e ela totalmente arrogante, até que ela deu um tapa na minha cara e iniciou uma briga e em momento algum eu quis brigar com ela, em momento algum eu quis briga... em momento algum. Eu quis apaziguar a situação, eu pedi desculpa, ela deu um tapa na minha cara, aí foi que se iniciou a briga, mas eu jamais ia pra cima dela sabendo que ela está grávida.

Ela finalizou falando que foi um ato de covardia e acusou o Gato Preto de tê-la agredido também:

- Eu apenas me defendi, sendo que eu acho que quando ela deu o tapa na minha cara, não esperavam eu revidar, mas eu apenas estava me defendendo, como que eu vou ganhar na minha cara e vou ficar quieta? Quando eu revidei, esse Gato Preto veio para cima de mim, e simplesmente os dois me bateram juntos. E quando ele me jogou no chão, a galerinha toda me pisoteou até eu ficar desacordada, e sim, eu pedi para parar, porque era mais de uma pessoa, e foi covardia. Eu não pedi para parar porque era só ela me batendo, até porque ela sabia, você sabe que você não me bateu sozinha, você sabe. E o vídeo está aí do Gato Preto me batendo, e isso não é nem a ponta do iceberg do que eles fizeram comigo. Se alguém tiver vídeos que comprovem, por favor, me mandem, porque muita gente gravou o que minha amiga disse, eu estava desacordada, eu tenho um vídeo meu na maca da ambulância, desabafou.

Eita! O que será que vem por aí?