Lula fará visita de Estado ao Japão em 25 e 26 de março

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, realizará visita de Estado ao Japão nos dias 25 e 26 de março. A viagem será acompanhada da primeira-dama, Rosângela da Silva.

Em 2025, Brasil e Japão celebram 130 anos de relações diplomáticas.

De acordo com o governo brasileiro, Lula será recebido pelo imperador do Japão, Naruhito, e pela imperatriz Masako no Palácio Imperial.

Além disso, terá reunião com o primeiro-ministro Shigeru Ishiba.

"As relações entre Brasil e Japão são tradicionais e produtivas, sustentadas por laços humanos singulares", diz nota do governo federal. "O Brasil abriga a maior comunidade nipodescendente fora do Japão, estimada em mais de 2 milhões de pessoas, com atuação expressiva nos setores do agronegócio, da indústria e da cultura, entre outras. Já o Japão abriga a quinta maior comunidade brasileira no exterior, com cerca de 211 mil brasileiros."