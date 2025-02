Renata Brás nega boatos de affair com Dado Dolabella e faz desabafo: - Ele não está sacaneando ninguém

Após Wanessa Camargo anunciar o fim do relacionamento com Dado Dolabella, o ator foi flagrado na piscina com uma mulher, que foi revelado ser Renata Brás. Diante dos boatos de que estariam vivendo um affair, a atriz e o ex-A Fazenda se pronunciaram, negando qualquer envolvimento e esclarecendo que estavam apenas curtindo uma viagem entre amigos. A filha de Zezé Di Camargo também foi a público desmentir as especulações.

Renata, que é amiga de Wanessa e de Dado, compartilhou nesta sexta-feira, dia 14, uma série de Stories em seu perfil no Instagram falando sobre o assunto. A artista disse que se tratava de uma mentira e fez um desabafo:

- Resolvi vir falar aqui, que graças a Deus tem muita gente que gosta o meu trabalho, que me acompanha e sabe quem eu sou. Eu não sou só a mulher na piscina, só a amiga da Wanessa, até porque eu tenho uma história e acho que ela precisa ser respeitada. Tenho uma trajetória, são mais de 30 anos de carreira. Quem está chegando agora, respeito é bom e a gente gosta. Resolvi falar, não quero mídia desse jeito, não.

Em seguia, continuou:

- Quero mídia para divulgar o filme que estou estreando agora com o Leandro Hassum, que é Uma Advogada Brilhante, a novela [Caverna Encantada] em que estou fazendo uma participação, tem Brilho Eterno, uma peça incrível que fica até dia 23 de fevereiro no Teatro Bravoa, que tem Reinaldo Gianecchini, Tainá Müller... Olha quanta coisa legal. Inclusive para quem está falando que cheguei agora, eu tenho até prêmio por essa peça que fiz., de Melhor Atriz. Então acho bacana as pessoas primeiro darem uma olhadinha na minha história. Mas tudo bem, não quero olhar, quer só burburinho? Fica só no raso, no que dá like, no que dá engajamento. Tem o que mais? Desenho que acabei de dublar, também muito bacana, que vai entrar no ar. Tem meu monólogo, A Ciumenta. Quer ver a mulher da piscina? Vai no tearo ver, ajuda lá a minha arte, o meu monólogo. É muito louco. Quando eu já estava no palco, a Wanessa tinha 12 anos e ia me assistir.

Por fim, a atriz pediu que tenham mais respeito pela história de Wanessa e Dado:

- Vamos respeitar a história do casal, independente de serem conhecidos ou não. A dor de uma separação, de um desentendimento, de uma briga... Já é tão difícil quando as pessoas não são conhecidas. Vamos respeitar. A mim cabe, como amiga dos dois, simplesmente estar aí. Se puder ajudar, lindo, se não puder, que sejam felizes. Ele não está sacaneando ninguém, Wanessa também não. Eles têm os motivos deles e eles, melhores do que ninguém, vão se entender. Depois a gente vai rir de tudo isso.

Wanessa Camargo se manifestou na noite da última quinta-feira, dia 13, logo após gravar sua participação no Domingão com Huck, que irá ao ar no próximo domingo, dia 16. Nas redes sociais, a cantora começou dizendo:

- Oi, gente, acabei de sair da gravação do Domingão, foi muito incrível, espetacular, divertido. Vocês vão poder conferir o que foi a minha participação neste domingo, por isso que eu estou com essa maquiagem toda. Estou aqui cansada, mas realizada, já voltando para São Paulo.

A artista fez questão de defender a amiga e deixar bem claro que nada de errado está acontecendo:

- Mas eu quero muito vir aqui também para esclarecer uma coisa que está afetando uma amiga minha, uma amiga querida minha e que a minha cumplicidade com ela, a minha verdade com ela é de anos, não é de agora: a Renata Brás, essa atriz maravilhosa e grande amiga, não tem nada de errado acontecendo, gente.

A arista frisou que a atriz não é apenas sua amiga, mas também de Dado. Além disso, Renata estava acompanhada de seu namorado, Fabrício, durante a viagem.

- Ela é amiga minha, ela é amiga do Dado, além disso tem o Fabrício, que é o namorado dela, que também é nosso amigo. Está tudo bem, gente, está tudo certo. Não tem nada acontecendo que as pessoas possam estar achando, podem estar criando aí de história. A Rê é amiga minha, amiga do Dado, assim como o Fabrício que também é o namorado dela e, inclusive, estava lá junto, entendeu? Então, não tem maldade nenhuma nisso, não tem nenhuma situação acontecendo. Rê, eu te amo. Beijos.

Dado falou com o portal Leo Dias, também negando os boatos:

Estava com um casal de amigos, a Renata e o Fabrício, não tinha mais ninguém.

O veículo diz que a viagem realizada pelo ator com o casal de amigos teria sido ao Guarujá, no litoral de São Paulo.