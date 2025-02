Paolla Oliveira ensaia com a bateria da Grande Rio e ganha elogios: 'Deusa'

E lá vem ela mais uma vez! Paolla Oliveira é uma das principais personalidades do Carnaval há cinco anos, desde que assumiu o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio. E na noite da última quinta-feira, dia 13, ela esteve na Marquês de Sapucaí para ensaiar junto com a bateria da escola de samba carioca.

Com um look colorido e um enfeite de cabelo de tirar o fôlego, a atriz posou para os fotógrafos antes do ensaio começar. E foi só os ritmistas começarem a tocar, para que ela mostrasse todo o samba no pé.

Ao mostrar um vídeo de parte do ensaio no Instagram, Paolla escreveu: "Nosso ensaio secreto, nem tão secreto assim."

E Viviane Araújo, outro dos grandes nomes da festa brasileira, comentou com um elogio à atriz: "Deusa."

Lembrando que a Grande Rio vai contar a história da cidade de Belém, capital do Pará. O enredo Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos Nas Contas dos Curimbós, é dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.