Com várias trocas de look, Shakira arrasa em show de São Paulo

Desde que Shakira chegou ao Brasil, na ultima semana, ela vem mostrando que poderia muito bem ser brasileira. A cantora colombiana deu início a sua nova turnê mundial por aqui com o primeiro show no Rio de Janeiro e, na noite da última quinta-feira, dia 13, se apresentou em São Paulo com Las Mujeres Ya No Lloran.

E tiveram diversas trocas de looks, viu? Ela aparece com um vestidinho curto e rosa claro, mas ela também apostou em outro modelito branco ao cantar tocando violão e mostrou que é meio roqueira ao fazer o clássico símbolo com as mãos, quando ela usou outro modelito branco, mas desta vez com calça e jaqueta brilhante.

Ao tirar a jaqueta, Shakira ficou com mais um look, agora de regatinha, para combinar com o calorão que tem feito no Brasil.

Lembrando que a turnê é do 12º álbum de estúdio da cantora, tendo sido lançado em março de 2024, e sendo o primeiro após um hiato de sete anos. O novo álbum, aliás, tem como tema principal o fim do relacionamento de Shakira com o jogador de futebol Gerard Piqué, após descobrir uma traição do ex-marido - história que deu muito pano para a manga. Após a passagem pelo Brasil, Shakira segue para Argentina, Chile, México, Colômbia e Peru.