Obituário - 17 de fevereiro de 2025

SANTO ANDRÉ

Ana Sadeli Custódio, 99. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gertrudes Sanchez, 94. Natural de São Caetano. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 12. Jardim da Colina.

Aparecida Alves do Amaral Callegari, 80. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida de Conte Zaparolli, 79. Natural de Rancharia (SP). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Costureira. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Norma Menegasso Perin, 78. Natural de Americana (SP). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Edson Bello, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Metalúrgico. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Jordina dos Santos Cruz, 78. Natural de Torrinha (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Alzira Gonçalves de Campos, 74. Natural de Santo André. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Josias Esperidião Santana, 69. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Aparecido Mário de Oliveira, 66. Natural de Bauru (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luciana Aparecida Machado, 48. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Prisciliano Delmiro de Barros, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Utinga, Santo André. Empresário. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Henrique Pereira Bigliazzi, 30. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Bar tender. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

SÃO BERNARDO

Aparecida Rosani da Rocha, Rodrigues, 69. Natural de General Salgado (SP). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Lídia Justino Ramalho, 85. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Arionaldo Gonçalves Abreu, 81. Natural de Jacobina (Bahia). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 12. Cemitério das Lágrimas.

Júlia Maria Gomes, 72. Natural de Lençóis Paulista (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marco Antonio Lau, 61. Natural de Santo André. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Alexandre Gervásio, 53. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Ana Maria dos Santos, 98. Natural de Carpina (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 12, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.