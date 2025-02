Gasolina sobe 3,02% na 1ª quinzena do mês e tem média de R$ 6,49 por litro

O preço médio da gasolina vendida em postos de abastecimento do País subiu 3,02% na primeira quinzena de fevereiro ante igual período do mês anterior, para R$ 6,49 por litro, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). Nos primeiros 15 dias de janeiro, este preço foi de R$ 6,30 por litro. O levantamento observa os preços das transações em 21 mil postos.

Já o preço médio apurado para o etanol subiu 5,37% na mesma base de comparação, para R$ 4,51 por litro.

O diretor geral de mobilidade da Endered Brasil, Douglas Pina, observa que os aumentos refletem o reajuste do ICMS sobre cada produto a partir de 1º de fevereiro, mas um movimento altista já era sentido desde dezembro, ligado a valorização do petróleo no mercado internacional e oscilações cambiais que impactam os custos de importação e produção.

Regiões

Desagregando por região do País, embora não tenha registrado os maiores aumentos, os maiores preços seguem sendo praticados no Norte: R$ 6,94 por litro para a gasolina (+1,91%) e de R$ 5,14 para o etanol (+2,8%).

A região Sul assistiu ao maior aumento para a gasolina no período, 3,54%, chegando a um preço médio de R$ 6,43 por litro; já o etanol teve a maior alta entre regiões no Nordeste, de 7,31%, para R$ 4,99 por litro.

A região com os menores preços médios na primeira metade de fevereiro foi o Sudeste, com R$ 6,32 para a gasolina (+2,6%) e R$ 4,41 para o etanol (+4,75%).

De fato, a gasolina com o preço médio mais em conta para o consumidor foi vendida nos Estados de Rio de Janeiro e São Paulo, ambas com preço médio de R$ 6,24, mesmo com altas de 2,13% e 2,46%, respectivamente.

O maior preço médio do País para a gasolina foi registrado no Acre, de R$ 7,53, após aumento de 1,21%.