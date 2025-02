O INPS na Primeiro de Maio. Guiomar Novaes em São Caetano. O cronista Manoel Claudio Novaes. Um publicitário no Diário.

1955

Setenta anos atrás era assim a cidade, com manchas verdes e um primeiro edifício mais elevado, o prédio do IAPI da Rua Monte Casseros.

Memória, 10-2-2025

IAPI EM SANTO ANDRÉ

O edifício que abrigou as instalado do IAPI fica na Rua Primeiro de Maio, não na Rua Monte Casseros.

Euclydes Rocco, arquiteto

NOTA DA MEMÓRIA – Verdade. O prédio que abrigou o IAPI (Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários), criado em 1936 e absorvido pelo INPS (Instituto Nacional de Previdência Social) em 1966, fica na Rua Primeiro de Maio, não muito distante da Rua Monte Casseros, Centro histórico de Santo André.

A correção nos faz lembrar desta foto, que leva a assinatura do Foto Ruma e descoberta por José Carlos, o Tijolinho.

Reparem na fila de previdenciários, na curva em paralelepípedos, na placa “Privativo para ambulância”.

Sobre a matéria que mereceu a errata do amigo Rocco, só faltou alguém informar onde fica o Edifício Sion. “Memória” fica no aguardo.

Crédito da foto 1 – Foto Ruma; divulgação: José Carlos, o Tijolo

ANOS 60. Rua Primeiro de Maio, Centro de Santo André. Fila rumo à agência do INPS, antigo IAPI

GUIOMAR NOVAES

Convém lembrar que a internacionalmente reconhecida pianista Guiomar Novaes, com alguma frequência, quando estava em São Paulo, vinha a São Caetano nas manhãs de domingo para almoçar com a família do irmão, Acácio Novaes, diretor da fábrica Matarazzo, que foi vereador do município. Família muito católica, assistia a missa do mezanino e era a organista da celebração.

Fui amigo de seu sobrinho, o Manoel Claudio Novaes, congregado mariano, que foi funcionário da Prefeitura. Grande pessoa, íntegro, cidadão, autor de um livro de memórias publicado pela Prefeitura, com informações históricas preciosas sobre a cidade. Ele está sepultado no cemitério da Vila Paula em jazigo vizinho ao de meu pai e meus avós.

José de Souza Martins, com informações ouvidas do próprio Manoel Claudio Novaes

NOTA DA MEMÓRIA – O livro citado pelo professor Martins, “Nostalgia”, de fato é belíssimo. Uma coedição da Prefeitura de São Caetano e Editora Meca, o primeiro da Série Histórica, datado de 1991.

Foram três livros iniciais, e os autores foram recebidos, quando do acordo para a publicação, no gabinete do prefeito Luiz Olinto Tortorello.

Lá estava o querido Manoel Claudio Novaes. Vale ler e reler o seu livro. Novaes relembra, por exemplo, os sorveteiros do passado: “Sorvetes só de casquinha, pequena e muito frágil, de sabores limão e creme. Cada sorvete custava um tostão (cem réis). Os sorvetes deviam ser servidos rapidamente, porque também rapidamente derretiam”.

Crédito da foto 2 – Enciclopédia Instituto Piano Brasileiro

Guiomar Novaes

Crédito da foto 3 – Acervo: Aleksandar Jovanovic

MÚSICA & MEMÓRIA. Guiomar Novaes (1894-1979) tia de Manoel Claudio Novaes (sentado ao centro, entre o repórter e o professor Martins): em 1991, três livros a serem editados

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 14 de fevereiro de 1995 – Edição 8936

MANCHETE – Câmara Setorial Automotiva vai discutir salário.

A ministra da Indústria, Comércio e Turismo, Dorothéa Werneck, recuava e CUT (Central Única dos Trabalhadores) continuava nas negociações.

PONTO DE VISTA – A corrida contra o relógio.

Talvez o Brasil tenha tempo de resolver as questões da Educação.

Artigo de Aleksandar Jovanovic, jornalista e professor de USP.

CULTURA & LAZER – Cine Clube tomava espaço de cinema na região.

Preço baixo e filmes alternativos levavam o público a optar pelos cine-vídeos.

Reportagem: Marcelo Allendes.

MÚSICA – Orquestra Sinfônica Jovem de Santo André passava a realizar ensaios abertos. Objetivo: ampliar público interessado em música erudita. À frente, o maestro Flavio Florence.

MEMÓRIA – A coluna ganhava chamada ilustrada na primeira página.

Crédito da chamada 4 – Banco de Dados

PARANAPIACABA. Dirceu da Silva Real contava a história da entrada de uma nascente numa das laterais do estádio do Serrano

EM 14 DE FEVEREIRO DE...

1905 – Buenos Aires, 14 – A censura impedia que fossem transmitidas notícias sobre a revolução na Argentina.

Roma, 14 – Fracassava acordo entre os forneiros e patrões. Padarias vão entrar em greve.

1925 - Prefeito Saladino Cardoso Franco assinava decreto declarando de utilidade pública, a fim de ser desapropriado, terreno situado no prolongamento da avenida Antonio Queiroz dos Santos, junto à estação ferroviária de Santo André.

Ali seria construída a estação central dos "tramways" da Empresa Imobiliária de São Bernardo, dos Pujol.

1955 – Problemas com a agência da Caixa Econômica de Santo André, por ocupar um acanhado salão, que mal atendia aos clientes. O novo prédio, na Rua Bernardino de Campos, não podia ser ocupado: o antigo inquilino recusava-se a deixar o imóvel.

Fundada, em Mauá, a Agremiação Esportiva Porcelana Real.

1970 - Mauá inaugurava a Praça da Itália, no Jardim Haydée.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em Santa Catarina, hoje é o aniversário de Itapiranga e Ituporanga.

E mais: Caeté (Minas Gerais) e Delmiro Gouveia (Alagoas).

Santos Cirilo (monge) e Metódioão (bispo)

13 de fevereiro

Gregos. Padroeiros da Europa. Eram irmãos. Viveram no século IX.

Ilustração: Dimitar Kondovsju; Vatican News