Ano novo, franquia nova

Resiliência é uma palavra que representa de forma bastante especial o franchising brasileiro. Os últimos dados divulgados pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) comprovam essa afirmação, visto que no terceiro trimestre de 2024, o setor ultrapassou R$ 70 bilhões em faturamento, o que representa um crescimento superior a 12% quando comparado ao mesmo período de 2023.

O mais interessante é que todos os segmentos vêm registrando bons índices de crescimento. Puxando essa discussão para o nosso mercado, que são as franquias de alimentação, só há motivos para comemorar. Afinal, a alta chegou a 14% no penúltimo semestre do ano passado, como consequência de alguns fatores, como o aumento da frequência do trabalho presencial nas empresas, abertura de novas lojas, aumento do movimento nos shoppings centers, consolidação do delivery e uma série de outros pontos.

Além de elevar a expectativa em relação ao desempenho do setor de franquias em 2025, o desenvolvimento alcançado no ano passado coloca em evidência a força do franchising, do trabalho em rede e da capacitação desse mercado como um todo. Além disso, revela uma demanda aquecida no setor de food service, profundidade em relação ao hábito de alimentação fora do lar, fortalecimento em relação ao lazer, retomada do poder de compra etc.

Todos esses pontos associados mostram que investir em uma franquia pode ser uma boa opção para quem pensa em empreender e/ou diversificar investimentos. Afinal, o franchising se apresenta como uma alternativa interessante e segura para quem almeja iniciar um negócio, além de combinar a independência de gerir o próprio negócio ao benefício de contar com uma marca estabelecida no mercado, com um sistema de operação já testado e bem-sucedido, aspecto que reduz riscos associados ao início de um novo empreendimento, visto que produtos, processos e estratégias de mercado já estão validados pelo franqueador.

Outros aspectos relevantes estão ligados ao suporte e treinamento oferecidos pela franqueadora, de maneira abrangente e contínua ao franqueado. Treinamento inicial para colaboradores da franquia, assistência operacional, suporte de marketing e orientações periódicas são parte das atividades da franqueadora e parte de um apoio essencial especialmente no caso de empreendedores iniciantes.

Recomendo, caso você tenha o desejo de empreender, que avalie o setor de franquias de maneira mais profunda e que analise de maneira detalhada as marcas que são parte do setor. Há excelentes oportunidades no mercado: marcas sérias, comprometidas com o sucesso do franqueado, que estão consolidadas ou em fase de consolidação no mercado e que ainda têm boas praças disponíveis para abertura de franquias, com ótimas perspectivas de resultados!





Marcelo Cordovil é sócio e CEO de rede de franquias referência em culinária asiática.