Palavra do Leitor - 14 de fevereiro de 2025

Lula frita Marina – 1

Lula segue forçando a barra contra quem se opõe às suas vontades, mesmo que não sejam as ideais para o País. Como na sua declaração a uma rádio de Macapá (Amapá) de que não aguenta mais a lengalenga do órgão federal Ibama, que demora para liberar a licença, para que sejam feitas pesquisas de viabilidade da exploração de petróleo na Foz Equatorial. E que, na realidade, os especialistas do Ibama, por defesa do meio ambiente, são contrários à exploração. O presidente não poupou críticas a esses funcionários do órgão de estarem agindo contra seu governo. Na realidade, Lula, pela falta de refinamento institucional, com essa sua crítica ao Ibama acaba em público fritando também a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que também é contrária á exploração de petróleo na margem equatorial. E ficar sem Marina no ministério, que é reverenciada pelo mundo pela sua defesa implacável do meio ambiente, é enfraquecer ainda mais esta gestão petista, já perdida e sem rumo.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Lula frita Marina – 2

Os impropérios na falação de Lula lá no Amapá pressionando o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e de maneira indireta calando a Ministra Marina Silva. Como na Petrobras o acionista majoritário é o governo Federal, com esta exploração de petróleo haverá caixa robusto para ajudar nas futuras eleições de todos os apoiadores e agregados de Lula.

Tania Tavares

Capital

Bênção e aula prática

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva foi dar um passeio a Roma e será abençoada pelo papa Francisco. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, mais perdido que ‘o cachorro que caiu do caminhão de mudança’, poderá, num trajeto mais curto, em Buenos Aires, estagiar com Javier Milei que, com radical redução da máquina pública, em um ano de governo, colocou a caótica Argentina de pé. Só assim Lula terá aula prática de governar, coisa que, com dez anos na Presidência, ainda não aprendeu. Será que um dia Lula será capaz de amenizar a crítica situação brasileira, criada por ele mesmo?

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Anistia

Agora, sem o calor do momento, tenho convicção e certeza de que o nosso STF (Supremo Tribunal Federal) vai revisar as penas aplicadas a todos os presos do fatídico janeiro. Vai levar em conta mães com filhos menores, idosos e doentes. Fica complicado falar em golpe com estilingue, bola de gude. rojão e, principalmente, sem um tanque de guerra. Tenho certeza de que os guardiões de nossa Constituição vão rever julgamentos com uma régua mais branda. Os presos, certo ou errados, já entenderam que era um momento delicado que o Brasil atravessava.

João Camargo

Capital

Correios

Para organizar o encontro de prefeitos com a presença de Lula, os Correios, cujo déficit em dezembro de 2024 estava em R$ 3,2 bilhões, empenhou R$ 1,3 milhão, para patrocinar o evento sob a coordenação de Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, com a argumentação de que iria melhorar a sua imagem. Melhoraria muito a imagem se a empresa não fosse usada para eventos em que se gastam horrores e nada é reposto. Assim, começa 2025 com prejuízo de R$ 424 milhões. Ocorre que as despesas têm sido maiores que as receitas. Vamos combinar, onde o PT coloca as mãos, derrete o caixa das empresas. Como não é a primeira vez, esse governo sabe como ninguém arrombar o cofre. Eis um dos motivos pelos quais uma privatização teria salvado a estatal de tantos prejuízos.

Izabel Avallone

Capital

Canabidiol em Ribeirão

“Primeira clínica pública da região a oferecer terapia com canabidiol vai ser instalada em Ribeirão Pires” (Política, ontem). Que bênção. Iniciativa tão importante. Parabéns aos gestores de vanguarda. Quem possam vir muitas e muitas mais em prol da cura com a utilização de recursos naturais.

Jana Botini

do Instagram